Jeremie Vaneeckhout lijsttrekker bij partij Inzet voor lokale verkiezingen 2024: “Anzegem is, naast mijn vrouw, de liefde van mijn leven”

Zondagvoormiddag lanceerde Jeremie Vaneeckhout in Tiegem het nieuws dat hij lijsttrekker wordt voor de open lijst Inzet voor de lokale verkiezingen van 2024. Met deze kandidatuur schuift de ploeg van Inzet Vaneeckhout naar voor als kandidaat burgemeester.

Jeremie Vaneeckhout stelt dat hij klaar is om die verantwoordelijkheid te nemen. ‘Ik ben van jongs af één en al engagement voor onze prachtige gemeente”, aldus Vaneeckhout (38). “Ik ben gepokt en gemazeld in het verenigingsleven. Anzegem is, naast mijn vrouw, de liefde van mijn leven. Als ik de steun van de inwoners krijg, zal ik het burgemeesterschap volwaardig opnemen. Voor mij gaat het om hen, de inwoners.”

Gigantische uitdagingen

Op de persvoorstelling schetste Jeremie Vaneeckhout de beweegredenen voor zijn keuze. “De uitdagingen voor onze gemeente Anzegem zijn gigantisch. We moeten belangrijke stappen zetten. Ons wapenen tegen financiële uitdagingen en de fusiedreiging.” Volgens Jeremie Vaneeckhout leven we in een uitdagende tijd op veel gebieden. Ook onze kleinere gemeente moet stappen zetten op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid en armoede. “Onze inwoners, verenigingen, landbouwers en ondernemers hebben een beleid nodig dat hen ondersteunt en op pad helpt”, zegt Vaneeckhout die momenteel nationaal co-voorzitter is van Groen. “Dat vraagt doordacht beleid en mensen die echt onze belangen kunnen verdedigen.”

Engagement en ervaring

Vaneeckhout heeft goesting in nog meer engagement voor Anzegem. “Ik wil mijn lokaal en nationaal sterk uitgebouwde ervaring, netwerk en beleidskennis gebruiken om ons met een sterk team over partijhokjes heen door die cruciale tijd te loodsen. Ik kies als papa van drie jonge dochters voor een schone gemeente voor alle inwoners vandaag, maar ook voor onze kinderen.” Daarbij ziet Vaneeckhout als grote prioriteiten het ondersteunen van levendige en veilige dorpen met een sterk verenigingsleven in het dorp zelf, het versterken van de kracht van de lokale landbouw en ondernemers, duurzame, gezonde en verkeersveilige woonbuurten met veel (speel)groen, het maken van radicale keuzes voor inspraak en goede communicatie, het aanpakken van eenzaamheid en armoede door niemand los te laten, het sterk aanbod voorzien van sport en cultuur voor jong en oud en het verstrekken van een duurzame dienstverlening dicht bij de burgers en zonder belastingverhogingen.

Ploegspeler

“Kortom staat er enorm veel op het spel”, vat Vaneeckhout zijn prioriteitenlijst samen. “Als kandidaat burgemeester gaat het mij niet om het postje, maar wel om hoe onze gemeente de komende jaren het nog beter kan doen voor de inwoners. Ik sta op en ga slapen met zorgen voor het Anzegem van vandaag en van morgen. Als ploegspeler. Luisterbereid, gedreven en daadkrachtig.”

Met zijn dertig jaar aan engagement en ervaring verzekert Vaneeckhout dat de mensen op hem kunnen rekenen. De komende maanden zal Inzet haar volledige lijst voorstellen. Op vandaag zijn Davy Demets en Yannick Ducatteeuw schepen voor Inzet, Debbie Vandenberghe, Sofie Demurie en Jeremie Vaneeckhout gemeenteraadslid en Jens Vancauwenberghe en Jean-Marie Vandenheede leden van het bijzonder comité voor de Sociale Dienst.