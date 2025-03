Jeppe Remy is de nieuwe voorzitter van Vooruit Kortrijk: “Iedereen moet mee in het verhaal”

We ontmoeten de kersverse Kortrijkse socialistische voorzitter Jeppe Remy in Kaffee Damast. De gezellige setting van het oude fabriekspand zal het decor vormen voor een aangename kennismaking met de 23-jarige Kortrijkzaan.

Jeppe is een gedreven jonge gast. Jeppe kan ook niet stilzitten, getuigen zijn talloze engagementen: voormalig leider en groepsleider in Ro-Chiro, herbezieler van de Kortrijkse jeugdraad, samen met Rémi Lafosse oprichter van het reisplatform voor mensen met een beperking Alléeeen, het brein achter de webshop van ecologisch geproduceerde items Ecomers.be, marathonloper, voetballer en ook… DJ.

Kompagnon op kamp

Zijn belangrijkste wapenfeit tot nu toe is naar alle waarschijnlijkheid echter Kompagnon op Kamp, een project waarmee hij in 2024 bijna Krak van Kortrijk werd. “In mijn laatste jaar in de Chiro merkte ik dat we mensen die het financieel moeilijk hebben moeilijker konden betrekken. Dat is jammer, want een jeugdbeweging kan in mijn ogen net hét middel zijn om verbinding te creëren en marginalisering en uitsluiting tegen te gaan.”

Het cliché dat het inschrijvingsgeld voor een jeugdbeweging best laag ligt, wil hij even nuanceren: “Ja, het is goedkoop, maar het blijft duur als je berekent hoeveel een actief lid van een jeugdbeweging kost. Denk dan maar aan het inschrijvingsgeld voor het afdelingsweekend en het bivak, deelname aan de extra financiële activiteiten die de jeugdbeweging organiseert en de aankoop van het uniform.” Jeppe kwam tot de conclusie dat de werkelijke prijs voor een jaar in een jeugdbeweging gemakkelijk schommelt tussen de 300 en 500 euro, voor een actief lid althans. “En veel van die kosten kan je wel echt schrappen of verminderen: zo je kan tweehandskledij stimuleren of de UiTtpas maximaal inzetten.”

Uiteindelijk kon Ro-Chiro dat bedrag aanzienlijk verlagen tot 380 euro dankzij het inclusiviteitsproject dat Jeppe trok. Na zijn afscheid in de Chiro bleef hij ook niet bij de pakken zitten. Met de financiële steun van Stad Kortrijk kon een jaar later een duurzame groepsaankoop tot stand komen bij de Kortrijkse jeugdbewegingen. Ro-Chiro Kortrijk, Chiromeisjes Marke, Chiro Tandem, Chiro Stine, Chiro ’t Stratje, Chiro Don Bosco, Scouts Saeftinghe en Bazart Kortrijk stapten mee in dit verhaal. De leden van deze jeugdbewegingen kregen allerhande materialen die elk lid nodig heeft tijdens een bivak, denk aan shampoo of zonnecrème, al mee in de trekkersrugzak.

Sociaal ondernemer

Opnieuw: Jeppe kan niet stilzitten. Maar Jeppe zit vooral ook in met zijn medemens. “Ik zou mezelf een sociaal ondernemer noemen”, zegt hij zelf. “Bij alle projecten die ik al heb gestart, startte ik telkens vanuit dezelfde visie: wat met de vergeten groepen? Iedereen moet mee in het verhaal.” Het leek met zo’n duidelijke visie dan ook bijna in de sterren geschreven dat Jeppe politicus zou worden, of toch niet? “Ik kom helemaal niet echt uit een politieke familie. Er werd aan tafel weleens over maatschappelijke thema’s gepraat, maar ik kende voordien echt niemand uit de politiek.”

Maar toch stak hij die gezonde politieke interesse nooit weg. “In 2018, toen er gemeenteraadsverkiezingen waren, heb ik wel veel debatten afgeschuimd. Ik was zeker geprikkeld, maar mocht nog niet stemmen. Daarna kwamen er tijdens de covidcrisis steeds meer frustraties bij mij op. En zo besloot ik om me politiek te engageren, want daar kan je een verschil maken. Ik las me in bij werkelijk alle partijen. Ik vind immers dat je niet alleen moet weten waarom je voor een partij kiest, maar ook moet weten waarom je je niet wil aansluiten bij een andere partij. Uiteindelijk werd het me duidelijk dat ik links georiënteerd was. En sloot ik me zo’n vier jaar geleden vol overtuiging aan bij Vooruit Kortrijk. Eerst als slapend lid, op de achtergrond.”

Maar stilletjes ging de sociaal ondernemer er steeds harder tegenaan. Hij werd van bij zijn eerste vergadering al meteen goed opgevangen door o.a. Philippe De Coene, Nawal Maghroud en Maxim Veys. Uiteindelijk werd hij klaargestoomd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Hij behaalde 981 voorkeursstemmen. “Dat had ik écht niet verwacht! Ik had vooraf gezegd blij te zijn met 500 stemmen.”

Collectief

Met een sterke Vooruit-fractie haalde hij evenwel de gemeenteraad niet. Op dit moment is hij eerste opvolger na de recente toetreding van Eloïs Rousseau in de gemeenteraad. Toch bood een andere mooie kans zich intussen aan. Maxim Veys gaf even geleden al aan het voorzitterschap van Vooruit Kortrijk te zullen doorgeven. “Ik begon er alleszins kort daarna over na te denken”, geeft hij toe.

Maar tot een echte kandidatuur kwam het – nog – niet. Magali Goeminne, Lenny Naert en Laurents Deprez wilden ook mee de lijnen van Vooruit Kortrijk uitzetten. “En zo heb ik dan uiteindelijk voorgesteld om met Magali, Lenny en Laurents aan mijn zij de verantwoordelijkheid te nemen. De sterkte zit in het collectief, er is niet nooit één iemand die de waarheid in pacht heeft”, onderstreept de nieuwe voorzitter ten slotte nog eens duidelijk zijn visie.