Jean-Marie Dedecker woedend op Provincie West-Vlaanderen: “55 miljoen euro dreigt verloren te gaan door politiek getalm”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is furieus op het West-Vlaamse provinciebestuur. De langverwachte ontsluitingsweg die de afrit van de E40 bij Slijpe moet verbinden met het centrum van Middelkerke-Bad dreigt verder te vertragen. De reden? De Provinciale Deputatie stelt het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) maar niet vast. “Door politieke spelletjes dreigt 55 miljoen euro aan Vlaams investeringsgeld verloren te gaan,” waarschuwt Dedecker. “Schandalig dat een handvol mensen in de provincie de toekomst van onze gemeente in gevaar brengt.”

De ontsluitingsweg is een essentieel project voor Middelkerke. Tijdens het toeristisch seizoen slibt de huidige route, via de Spermaliestraat en Slijpebrug, volledig dicht. Het verkeer kronkelt tussen woonkernen en passeert over een beweegbare brug, met filevorming en gevaarlijke situaties als gevolg. De nieuwe weg zou een vaste hoge brug krijgen over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, waardoor de doorstroming sterk verbeterd wordt.

De plannen kwamen tot stand na een uitgebreide studie en inspraakprocedure. In 2019 werden vijf mogelijke trajecten onderzocht, waarbij rekening werd gehouden met de impact op mens, milieu en landbouw. Uiteindelijk werd een traject gekozen dat geluidsoverlast minimaliseert en landschapsversnippering beperkt. “Alle nodige rapporten zijn opgesteld, alle mogelijke bezwaren onderzocht,” stelt Dedecker. “Maar de Provincie blijft talmen.”

Verzet en vertraging

Al in november 2023 riep de Boerenbond samen met enkele natuurverenigingen de Deputatie op om het PRUP niet vast te stellen. Pas na protesten en politieke druk werd het plan in maart 2024 voorlopig goedgekeurd door de provincieraad. Vervolgens liep er een openbaar onderzoek, dat op 1 juli 2024 werd afgerond. De volgende stap was de definitieve vaststelling van het PRUP, maar die blijft uit. “Elke maand wordt het dossier opnieuw op de lange baan geschoven,” foetert Dedecker. “De tijd tikt. Als we te lang wachten, verliezen we de 55 miljoen euro die Vlaanderen voor dit project voorziet. Dan kunnen we de ontsluitingsweg vergeten.”

Economische en veiligheidsproblemen

De Middelkerkse burgemeester wijst op de bredere gevolgen van de vertraging. “De Provincie investeert in de binnenvaart met zestien watertrucks van 350 ton. Ze baggeren het kanaal Plassendale-Nieuwpoort uit en bouwen laadkaaien in Diksmuide en Veurne. Maar wij blijven met drie beweegbare bruggen zitten die voor oponthoud zorgen. Een vaste brug en een betere weg zijn essentieel.”

Ook voor hulpdiensten is de huidige situatie problematisch. “In 2024 moesten ambulances 162 keer over de Slijpebrug. De brandweer passeerde er 60 keer. Elke vertraging kan levens kosten,” aldus Dedecker. “En toch blijft de Provincie treuzelen.”

Ultimatum aan de Provincie

Volgens Dedecker zijn alle bezwaren weerlegd door de Vlaamse Werkvennootschap. “We kregen groen licht van Natuur en Bos en het Departement Landbouw. De betrokken landbouwers krijgen een eerlijke compensatie. We spreken over 13 hectare van de 6.500 hectare landbouwgrond in Middelkerke. Dit is geen aanslag op de landbouw, dit is een noodzakelijke investering in de toekomst.”

Mocht de Provincie het project toch afwijzen, dan dreigt Dedecker met drastische maatregelen. “Ik zal eigenhandig de drie ophaalbruggen dichtlassen zodat ze niet meer open kunnen. Als de Provincie ons blokkeert, stap ik uit alle provinciale samenwerkingsverbanden, inclusief Westtoer. Ik laat Middelkerke niet gijzelen door bureaucratische traagheid en politieke spelletjes.”

Of de Provincie West-Vlaanderen ingaat op de eisen van de burgemeester, blijft voorlopig onduidelijk. Ondertussen groeit de frustratie in Middelkerke, waar men hoopt dat het dossier eindelijk in een stroomversnelling komt.