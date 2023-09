Jean-Marie Dedecker wil burgemeester blijven van Middelkerke: “Gemeentepolitiek moet je voeren met één been in Brussel”

Hij wil er op nationaal vlak nog eens een ‘sjot’ op geven, maar Jean-Marie Dedecker is duidelijk: zijn kustgemeente is en blijft zijn grootste bekommernis. Hij gaat volgend jaar opnieuw voluit voor de burgemeesterssjerp in Middelkerke. “Er ligt nog veel werk op de plank en bij de realisatie ervan kunnen relaties in Brussel een grote rol spelen. Ik doe dit in de eerste plaats voor mijn gemeente”, klinkt het resoluut.

Als onafhankelijk lijsttrekker op de N-VA-lijst zal Jean-Marie Dedecker met de vingers in de neus volgend jaar in juni zijn zitje in de federale kamer van volksvertegenwoordigers heroveren. Maar Middelkerke verweesd achterlaten is verre van zijn bedoeling, integendeel. En daar is hij heel duidelijk over.

“Ik zit nu ook in het parlement en als dat straks opnieuw zo is, zal dat voor mijn kustgemeente niets veranderen, integendeel. Ik zal Middelkerke nooit in de steek laten. Een van de belangrijkste beweegredenen voor mijn beslissing is om iets te kunnen doen voor Middelkerke. Het is voor een stad namelijk heel goed als je iemand hebt die de weg in het Brusselse politieke doolhof kent en die meteen ook rechtstreeks toegang heeft tot de ministeriële kabinetten. Gemeentepolitiek moet je namelijk voeren met één been in je gemeente en één been in Brussel. Als je niet dicht bij de zon staat, sta je in de schaduw”, zegt Dedecker.

Lijst LDD

“Je kan geen burgemeester blijven als je minister wordt en die keuze wil en zal ik niet maken.”

Jean-Marie Dedecker windt er geen doekjes om: hij wil en zal nog zes jaar burgemeester van Middelkerke blijven. “En dat zal onder de noemer Lijst Dedecker zijn”, verklaart hij stellig. “Ik mag dan als onafhankelijke op de federale N-VA-lijst staan, dat verandert niets wat mijn lokale ambities betreft. Hoe de LDD-lijst er voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 uit zal zien, valt nog te bekijken. Er zijn contacten met de plaatselijke N-VA-afdeling en het zou best kunnen dat er enkele mensen van die partij op Lijst Dedecker zullen staan, maar we zien wel.”

Projecten

De burgemeester wijst op het belang van het binnenhalen van subsidies voor de realisaties van grote projecten voor Middelkerke. “En dat zijn er nogal wat”, verduidelijkt hij. “Qua de verbetering van wegeninfrastructuur bijvoorbeeld, en dat gaat het niet alleen om de centen, maar ook om de snelheid waarmee een project wordt uitgevoerd. De zeedijk tussen Westende en Middelkerke moet nog aangelegd worden, de financiering van een nieuwe brug over het kanaal, de uitbreiding van het sportpark. Als je ziet wat Johan Vande Lanotte destijds naar Oostende heeft gesleept, dan weet je onmiddellijk hoe belangrijk het is om voet aan de grond te hebben in Brussel”, besluit Jean-Marie Dedecker.