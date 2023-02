Jean-Marie Dedecker is geen fan van de nieuwe referentieregio’s: “Vlaanderen begint op de Sovjet Unie te lijken”

Woensdag werd beslist dat West-Vlaanderen officieel zal worden opgesplitst in vijf referentieregio’s. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers deelde een waslijst aan argumenten waarom dit een goed idee is, maar niet iedereen deelt die mening. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker is allerminst tevreden met deze beslissing.

Dedecker beklaagt in eerste instantie het feit dat de lokale besturen weinig tot geen inspraak zouden gehad hebben. “Akkoord, ze hebben ons wel eens een formuliertje laten invullen, maar ze hebben met niks rekening gehouden. Een schijnbevraging, noem ik dat dan. Wij werken op verschillende vlakken samen met de Westhoek, denk maar aan eerstelijnsgeneeskunde en huisvestigingsmaatschappijen. Dat is historisch zo gegroeid, en dat werkt goed. Maar nu mag die samenwerking plots niet meer, omdat we in verschillende regio’s zitten. Absurd”, aldus Dedecker.

“Dit is een voorbode van verplichte fusies, alles moet een eenheidsworst worden”

“We hebben als burgemeester gewoon niets meer te zeggen. Vlaanderen begint steeds meer op de Sovjet Unie te lijken. Jaknikken, dat is het enige waar we nog goed voor zijn. Of er al dan niet windmolens komen, waar we nog mogen bouwen… alles wordt beslist van bovenaf. En is het onwettig, dan veranderen ze de wet gewoon.”

Verplichte fusies

Het is geen geheim dat de burgervader van Middelkerke geen voorstander is van fusies, maar vreest dat dat exact is wat er hem te wachten staat: “Deze opsplitsing in regio’s is een voorbode van de verplichte fusionneringen. De regering wil Vlaanderen terugbrengen naar 100 gemeentes, wanneer het zover is zal iedereen zien dat dit het startpunt was.”

“De kleinere gemeentes zullen het wanbeheer van de grote steden moeten meebetalen”

“Alles moet een eenheidsworst worden, er zal geen concurrentie meer mogelijk zijn. Fusies dienen enkel om de almacht van de grootste te waarborgen. En wij, de kleinere maar gezondere gemeentes, zullen het wanbeheer van de grote steden moeten meebetalen. Wij zullen moeten opdraaien voor de multiculturele nachtmerrie, het plaatstekort, en de financiële miserie van Oostende, daar ben ik zeker van. We zien dat nu al gebeuren: sinds de opschaling van onze brandweerdiensten moeten we drie keer meer betalen dan voorheen. Voordelig is dat toch niet…”

Lasagne

De bedoeling van de nieuwe regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en samenwerkingen eenvoudiger te maken. Maar volgens Dedecker zal net het tegenovergestelde gebeuren. “Ons bestuurlijk apparaat is precies een lasagne geworden. In ons klein landje hebben we gewesten, provincies, arrondissementen, gemeentes… en nu ook nog eens regio’s? Er wordt gewoon een laag aan de lasagne toegevoegd, zonder een andere eruit te halen. Hoe kan dat dan eenvoudiger worden?”

“Er wordt gewoon een laag aan de lasagne toegevoegd, zonder een andere eruit te halen.”

“Ik kan dit decreet maar op één manier omschrijven: een laatste stuiptrekking van de traditionele partijen in hun streven naar meer machtsconcentratie. De politiek zou dichter bij de burger moeten staan, maar het interesseert hen geen bal wat de burger denkt. Je merkt heel goed welke ministers de regio’s hebben samengesteld, ze kregen allemaal een stuk van de taart. Gemeentes die nog vast hangen aan die grote partijen zijn gewoon slaafjes van hogeraf.”