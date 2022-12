Jean-Marie Dedecker behoudt parlementaire onschendbaarheid in dossier rond casino Middelkerke

Het onafhankelijke Kamerlid Jean-Marie Dedecker behoudt zijn parlementaire onschendbaarheid in twee dossiers die te maken hebben met het nieuwe casino in Middelkerke. Dat heeft de Kamer donderdag beslist.

Het dossier volgt op een klacht met burgerlijkepartijstelling van voormalig schepen van Middelkerke Liliane Dewulf (CD&V) tegen Dedecker. Hij hekelde, toen nog als oppositielid in de kustgemeente, mogelijk gesjoemel rond de bouw van het nieuwe casino. Volgens Dewulf publiceerde de partij van Dedecker, Lijst Dedecker, lasterlijke beweringen over haar persoon in het partijkrantje ‘Uze Gazette’. Volgens die beweringen zou Dewulf haar schoonbroer hebben bevoordeeld bij verschillende vastgoedprojecten, de voormalige schepen ontkent dat met klem.

Bijkomende onderzoeksdaden

De Kamer moest zich in 2020 al eens uitspreken over de opheffing van de onschendbaarheid in het dossier, maar ging daar toen niet op in, omdat het parket de buitenvervolgingstelling bepleitte en het gerechtelijk onderzoek onvolledig werd gevoerd. In juni van dat jaar verzocht Dewulf de onderzoeksrechter echter om bijkomende onderzoeksdaden. Als gevolg daarvan moest de procureur-generaal bij het Gentse hof van Beroep de Kamer vragen om het dossier opnieuw te onderzoeken. Op basis van nieuwe elementen verzoekt het parket voor een deel van de tenlastenleggingen nu wel de doorverwijzing naar de rechtbank.

Een klacht met burgerlijkepartijstelling uit 2019 van de bouwbedrijven Willemen Groep NV en Testerep NV, die de opdracht voor de bouw van het casino hebben gekregen, kwam daar nog bovenop. Dedecker had in de pers meermaals aangegeven dat het dossier baadde in een sfeer van corruptie en belangenvermenging. Het openbaar ministerie is echter van oordeel dat er in die zaak onvoldoende bezwaren tegen Dedecker bestaan om over te gaan tot vervolging.

Onontvankelijk

De Commissie voor Vervolgingen van de Kamer onderzocht beide zaken, maar stelde voor om de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker niet op te heffen. De Commissie merkte onder meer op dat Dedecker op het moment van de start van het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de klacht van Dewulf nog geen Kamerlid was, wat het verzoek tot opheffing van de onschendbaarheid in principe onontvankelijk maakt. Dat geldt ook voor het dossier rond Willemen en Testerep, stipte de Commissie aan. Daarnaast vordert het parket in die zaak wel de buitenvervolgingstelling.

De Kamer heeft donderdag met het advies van de Commissie Vervolgingen ingestemd. Voor het dossier rond Willemen en Testerep gebeurde dat unaniem, voor het andere dossier stemden Groen, Ecolo, Open VLD, Vooruit en PS ervoor om de onschendbaarheid op te heffen. CD&V en DéFi onthielden zich, PVDA, N-VA en Vlaams Belang verzetten zich tegen de opheffing van de onschendbaarheid.