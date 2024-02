Jean-Jacques Pieters wordt lijsttrekker voor Action in Komen-Waasten: “Wil vooral vrede brengen”

De verkiezingskoorts stijgt, programma’s worden opgesteld en lijsten worden samengesteld. In Komen-Waasten wordt de spits afgebeten door ACTION. De partij maakte zopas bekend dat Jean-Jacques Pieters (64)de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal trekken. “De eerste opdracht zal er vooral in bestaan vrede te brengen.”

Hij was tot aan zijn pensioen schooldirecteur. Hij was actief in verschillende verenigingen en is nog steeds actief als schepen. Jean-Jacques Pieters is in Komen-Waasten een gekend en graag gezien figuur. Zijn plaats bovenaan de lijst leek dan ook de logische keuze, al was dat voor Jean-Jacques zelf niet het geval.

“In het verleden had men mij al meerdere malen gevraagd op politiek actief te worden, maar ik weigerde keer op keer. Als schooldirecteur was het mijn taak om de kinderen een zo goed mogelijke opleiding te bieden. Politiek activisme had daar geen plaats in. Bij de verkiezingen van 2018 was ik met pensioen en stelde ik me dan toch beschikbaar, waarop ik tot schepen werd benoemd.”

“Dit jaar zal ik de lijst gaan trekken. Men heeft het mij gevraagd en ik heb toegestemd. Toch blijf ik met beide voeten op de grond en zal ik in essentie niets aan mijn manier van doen veranderen. Ik ga steeds op zoek naar het compromis, naar verzoening en heb het niet begrepen op gekibbel en politiek drama.”

“Mocht de Komenaar me een mandaat geven, dan zal mijn eerste taak er eentje van vrede zijn. Vrede brengen tussen de verschillende partijen, vrede in de raadszaal en vooral ook de verstandhouding met het gemeentepersoneel gaan bevorderen. Een gedetailleerd programma is er nog niet, al gaan we ons laten leiden door de bevraging die we enkele maanden geleden hebben uitgevoerd. De bewoners hebben daarin duidelijk hun visie laten kennen en daar gaan we naar luisteren.”

Met Jean-Jacques Pieters schuift partij ACTION ervaring naar voren. Toch wordt er ook werk gemaakt van verjonging. Charlotte Gruson, Jean-Baptiste Ramon en Virginie Baelen zullen respectievelijk plaats 2, 3 en 4 inpalmen.