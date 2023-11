Jean-Francois Lecompte bijzonder kritisch over lokale politiek: “Het draait vierkant in Menen”

Op amper een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen begint het politieke landschap zich te vormen. Ook in Menen worden de degens geslepen voor wat ongetwijfeld een spannende strijd zal worden. Opmerkelijke nieuwkomer dit jaar: Stadslijst 2024. De nieuwe partij wil komaf maken met de politieke soep die de Menenaar geserveerd kreeg. “Veel te veel mensen zijn ontgoocheld”, klinkt het bij oprichter Jean-François Lecompte (66).

‘Anti-politiek’, het is de aparte slogan waarmee de gloednieuwe Stadslijst 2024 uitpakt. Opmerkelijk, vooral wanneer de politieke erfenis van Jean-François erbij wordt genomen. De man was jaar en dag vertrouweling van huidig burgemeester Eddy Lust en hielp mee met het vormen van de monstercoalitie die in 2018 Martine Fournier aan de kant wist te schuiven. “Ik heb nog steeds heel wat respect voor Eddy als mens maar we kunnen onmogelijk naast de realiteit kijken. Het draait meer dan eens vierkant in de grensstad en van echt aanpakken is al lang geen sprake meer.”

Luisteren naar de mensen

Jean-François neemt geen blad voor de mond en is vastbesloten de politiek in Menen grondig overhoop te gooien. “Alles begint al met het luisteren naar de mensen in de straat. Als de inwoners bekommernissen hebben, dan krijgen ze al snel de reactie ‘dat het wel besproken zal worden’. Over het wanneer en de duurtijd van die besprekingen? Daar blijft het uitermate stil. De stad heeft al bergen geld gepompt in allerlei studies, steevast vergezeld van hippe teksten en stoere slogans, maar wat dan? De realiteit toont ons dat die studies meestal ergens in een schuif terechtkomen om er dan ook helemaal niets mee aan te vangen. Ze dienen in het beste geval enkel om een persoonlijke stempel op het beleid te zetten.”

Zone 30

Jean-François moet alvast niet lang zoeken naar een concreet voorbeeld om zijn relaas kracht bij te zetten. “Neem nu gewoon die enorme zone 30. Studies, analyses, externe bureaus en allerlei andere dure zaken werden onder de arm genomen. Het effect van die zone 30? Helemaal niets. Of toch, de mening van de burgers werd met heel wat elan onder het tapijt geveegd. Is dat dan uiteindelijk nog politiek voor een betere stad of is het er eerder eentje om mee te scoren op het internet? Het is slechts een voorbeeld van hoe de politieke spelletjes in Menen de bovenhand hebben genomen en mensen zijn dat echt beu.”

Politiek belang

Volgens Jean-François is een deel van het probleem dan ook daarin terug te vinden: het politieke belang. “We gaan meer en meer in de richting van beroepspolitici zoals we dat op federaal niveau ook kennen. Dat zijn mensen die uiteindelijk alleen maar gaan werken om hun eigen post te verzekeren. De maatschappij die ze moeten vertegenwoordigen, wordt zo naar een tweede plaats geschoven. Ik ijver dan ook voor een politiek gerund door specialisten en niet door mensen die mooi staan op een verkiezingsflyer. Mensen met een stevige verankering in het stadswezen die meteen ook specialist zijn in hun vakgebied. Een post zoals bijvoorbeeld die van milieu en groen?

“Ik wil geen burgemeester worden, wel het politieke establishment overhoop gooien”

Daar zetten we nu eigenlijk mensen die er totaal geen kaas van gegeten hebben. Ze gaan dan bij wijze van spreken een externe firma inschakelen die hier met helikopters over gaat vliegen om het klimaatbeleid in beeld te brengen. Waanzinnige kosten voor alles samen weinig resultaat. Het is dan tenenkrommend te weten dat er wel degelijk klimaatspecialisten in eigen stad wonen, mensen die niet worden ingeschakeld omdat ze niet de juiste politieke boodschap hebben.”

De jeugd

Hoewel Jean-François de krijtlijnen van de nieuwe partij heeft uitgetekend, ambieert hij zelf geen enkele post. “Het is aan de jeugd om de fakkel over te nemen, de oude rotten in het vak moeten hun kennis en ervaring ter beschikking stellen. Wanneer je weet dat er in het stadhuis nu reeds gesprekken aan de gang zijn om in 2024 een nieuwe coalitie te vormen, dan begrijp je dat je als veteraan in de politieke wereld meer dan je werk zal hebben. Ik wil geen burgemeester worden, ik wil met Stadslijst 2024 het politieke establishment overhoop gooien en de Menenaars geven waar ze al jaren om vragen. Van gratis parkeren tot het buiten kieperen van al die nutteloze projecten? Het worden drukke tijden.”