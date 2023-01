Jaouad Karim is de nieuwe voorzitter van Groen Kortrijk: “Groen kan ín het bestuur het verschil maken”

Jaouad Karim is op de nieuwjaarsreceptie van Groen Kortrijk, Kuurne en Harelbeke voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Kortrijkse afdeling van Groen. Karim neemt de fakkel over van Marleen Dierickx, die sinds januari 2020 de honneurs waarnam. Dierickx vertegenwoordigt Groen nu in het bijzonder comité van de sociale dienst.

Op de lokale nieuwjaarsreceptie van Groen afgelopen zondag in Bolwerk was ook federaal parlementair Kristof Calvo aanwezig. Calvo zag er dat Groen Kortrijk een nieuwe voorzitter voorstelde: Jaouad Karim. Karim is sinds 2016 actief bij Groen Kortrijk. “Ik ben in de politiek gestapt om de dingen te veranderen. Voor vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid, kortom om van de wereld een betere plek te maken”, aldus de nieuwe Groen-voorzitter.

“En omdat ik ervan overtuigd ben dat je alleen iets kunt veranderen door zelf verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol op te nemen. De wereld vanaf de zijlijn bekritiseren en zeggen dat je het zelf veel beter zou doen, is niks voor mij.”

Verkiezingen

Jaouad toont zich meteen ambitieus: “Met dezelfde visie om zelf verantwoordelijkheid te nemen, willen we met onze schitterend groep Groen Kortrijk richting de verkiezingen van 2024 gaan. Met het huidige stadsbestuur gebeuren er mooie dingen in Kortrijk, maar we zijn er van overtuigd dat Groen in het bestuur het verschil kan maken.”

“Wonen als basisrecht komt steeds meer onder druk te staan. De keerzijde van de medaille van de vele stadsontwikkelingsprojecten is dat wonen in Kortrijk vooral exclusiever en duurder wordt. En ook het groen en de open ruimte staan onder druk. We berekenden dat voor elke hectare nieuwe natuur die wordt gerealiseerd, er minstens vier hectare harde ontwikkeling is met de huidige coalitie. Kortrijk wordt dus grijzer in plaats van groener. Dat willen wij omkeren.”