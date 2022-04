Janos Braem uit Brugge wordt regiovoorzitter van Groen, voorganger vertrekt op fietsreis

Janos Braem (32) uit Brugge volgt Middelkerkenaar Robin de Lille (32), die op fietsreis vertrekt, op als regiovoorzitter van Groen Noord-West-Vlaanderen. Hij werd zopas verkozen op de regionale ledenvergadering van de partij.

Janos is al enkele jaren actief bij Groen Brugge als raadslid én daarnaast werkzaam als leerkracht Fysica, Aardrijkskunde, Wiskunde in MAST Brugge.

Het team wordt zo versterkt, want Karin Robert (59) werd in januari al verkozen als regiosecretaris. Karin woont ook in Brugge en heeft een lang Groen palmares. Ze is momenteel net als Janos raadslid én daarnaast eveneens werkzaam als leerkracht. Bovendien zetelt ze ook in de Politieke Raad van Groen.

Politieke lijnen

Als regiovoorzitter zal Janos Braem voortaan mee de politieke Lijnen van Groen Noord-West-Vlaanderen uitzetten. Als regiosecretaris zal Karin Robert verantwoordelijk zijn voor de praktische werking en partijorganisatie van Groen in Noord-West-Vlaanderen. Het regioteam wil voornamelijk inzetten op de lokale focus om er mee voor te zorgen dat lokale Groen groepen hun thema’s in de kijker kunnen zetten.

“We willen eerst en vooral Robin bedanken voor z’n inzet en engagement de voorbije jaren. We zijn enthousiast om samen met de mensen van het regioteam de regio in de komende jaren, en zeker in 2024, nog meer op de politieke kaart te zetten als positief alternatief”, aldus Janos Braem.