Jan De Potter (Samen+) komt op kruissnelheid als nieuwe schepen: “We hebben veel troeven die we kunnen uitspelen”

Jan De Potter kreeg als nieuwe schepen de bevoegdheden Omgeving, Milieu en afval, Landbouw, Energie en klimaat, Toerisme en Communicatie. Een aantal is hem op het lijf geschreven. En dit terwijl het vroeger eigenlijk nooit in hem opgekomen zou zijn politiek actief te worden.

“Ik heb er vroeger inderdaad nooit aan gedacht om in de lokale politiek te stappen”, bevestigt Jan De Potter. “Ik heb ook veel gereisd en gewerkt waardoor er weinig ruimte was voor engagementen. De nationale politiek, maar ook die van de buurlanden heb ik wel sterk gevolgd. De Nederlandse politiek loopt meestal een paar jaar voor… en daar kunnen we wel iets van leren. Ik volg ook al langer praatprogramma’s op de Nederlandse zenders.”

(Lees verder onder het kaderstukje)

Privé Jan De Potter (62) is de echtgenoot van Carmine Fierens. Hij woont langs de Rijksweg en is vader van Marie (29), Karel (27) en Liesbeth (24). Opleiding en loopbaan Industrieel ingenieur landbouw en voeding en postgraduaat marketing en communicatie en internationale handel. Werkte bij Voka, in een drukkerij en is al 20 jaar actief in de vastgoedsector. Vrije tijd Hobbyboer met verschillende rassen schapen en damherten. Ook lopen, een tweetal keer per week, is een doel. Verder staat hij graag nieuwkomers met raad en daad bij.

Toch groeide de politieke ambitie. “Ik was een van de vernieuwers in 2012 toen we van WDV naar U. gingen”, vertelt hij verder. “Daarna hebben we 12 jaar lang oppositie doorstaan. Het was als een tocht door de woestijn, met veel geduld en veel energieverbruik om te geraken waar we nu staan. Door samen oppositie te voeren met N-VA hebben we elkaar beter leren kennen. Rik Buyse en ikzelf hadden snel de klik gemaakt. Het vertrouwen was er meteen. Er was meer dan voldoende basis en vooral veel talent aan beide zijden om samen te werken. Rik is onze ideale burgemeester. Ik heb bewust ruimte gelaten voor sterke mensen om door te groeien.”

Duwtje

Er werd niet over één nacht ijs gegaan, richting de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik heb altijd voorop gesteld dat de juiste mensen op de juiste plaats moeten kunnen komen in het beleid. Het vergt tijd om te verkennen wat mogelijk en wenselijk is. Soms moet er op een keerpunt het duwtje in de juiste richting gegeven worden. Dat is zo in de sport, het bedrijfsleven en zeker in de politiek. Met Rik als lijsttrekker hebben we de beste keuze gemaakt.”

“We hebben sterke mensen die voor de gemeente werken”

Jan is heel trots dat drie van de huidige schepenen uit de nieuwe lichting van 2018 komen. “Griet, Benedikt en Jonas hebben een stevige expertise in hun schepenambt. In 2018 hadden ze de kans om bij andere lijsten aan te sluiten. Maar ze deden dat niet. Ze hebben duidelijk de juiste keuze gemaakt. En ons ‘tante Mia’ (schepen Mia Deloddere, red.) herleeft als in de oude dagen. Is dat niet mooi?”

Toch geeft Jan De Potter toe dat deze uitslag buiten alle verwachtingen viel. “Ergens wisten we wel dat we een goed resultaat zouden bereiken, maar de absolute meerderheid… De bewuste en gemotiveerde kiezer heeft duidelijk voor ons gestemd. De kiezer die stabiliteit en gezond verstand wil zien.”

Controleren

Met de bevoegdheden Omgeving, Milieu en afval, Landbouw, Energie en klimaat, Toerisme en Communicatie komt er voor Jan De Potter serieus wat werk op de plank. “Het is inderdaad een hele boterham, maar de bevoegdheden liggen in het verlengde van mijn ervaring in mijn beroepsleven. Dit gaat ook op voor de andere collega’s in het college. Iedereen vindt er zijn of haar plaats.” Volgens Jan moet ook de oppositie nog haar plek vinden. “Het grootste deel van de oppositieleden stelt nu de vragen die wij aan hen in september nog stelden… Het kan verkeren! De oppositie zal ons wel controleren en bij de les houden. Er zijn veel bekwame en ervaren mensen bij de oppositie.”

“Eerst en vooral wil de nieuwe meerderheid van Samen+ een aantal zaken aanpakken die al te lang, soms tot 15 jaar, aanslepen om uiteenlopende redenen. Daarmee zullen we al een eindje zoet zijn voor we echt beleid kunnen voeren. Met Wielsbeke zijn we eigenlijk een landelijke gemeente met veel industrie en bedrijvigheid. Dat geeft kansen die we nog beter kunnen benutten, maar anderzijds ook uitdagingen om evenwichten te bewaken. We kunnen ook onze bestaande troeven echt nog beter uitspelen. Kijk eens wat we hebben in Sint-Baafs-Vijve aan de oude Leie, de jachthaven in Ooigem, oc Leieland, het parkdomein Hernieuwenburg, de Mandelvallei, noem maar op.”

Pittig

“Vertrouwen in een sterk bestuur is eigenlijk onze basisopdracht. De burger begrijpt goed dat niet alles kan zoals in het verleden. Het zou een grote fout zijn om onze burgers te onderschatten. Mijn meest positieve ervaring van de jongste maanden is wel het professionalisme van onze administratie. We hebben echt sterke mensen die voor de gemeente werken. Dat werd vroeger te weinig in de verf gezet. Ook dat vormt een sterk bestuur.”

Blijft nog één uitdaging over: de combinatie werk-politiek. “Er blijft echt niet veel tijd over. Er is ook tijd nodig om me in te werken. Als ik mijn bevoegdheden goed wil doen, is dat best wel pittig”, besluit Jan De Potter. (ELD/MI)

