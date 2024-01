Jan de Keyser trekt Cd&V-team80twintig

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Cd&V-team80twintig in Oostkamp werd Jan de Keyser (58) naar voren geschoven door de partijraad als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De keuze voor Jan de Keyser als lijsttrekker lag in de lijn van de verwachtingen en was zeker geen verrassing. “Zeer sterke managementkwaliteiten in combinatie met een sterke betrokkenheid met de inwoners is een unieke combinatie die maar een beperkt aantal politici bezitten. We zijn tevreden dat Jan ook de volgende 6 jaar kiest voor Oostkamp. Het garandeert Oostkamp een stijlvolle en professionele manier van besturen. Jan is een sterke teamleider met een uitzonderlijke brede kijk op de diverse uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan. Z’n groot netwerk in de politieke en bedrijfswereld in combinatie met z’n sterke financieel-economische kennis zijn een grote toegevoegde waarde voor Oostkamp”, vertelt Johan Dedeene, voorzitter CD&V-team80twintig.

“Jan de Keyser heeft zich de voorbije jaren geprofileerd als een ware burgervader, een sterke bestuurder en dit met een diepe betrokkenheid bij de 8020-gemeenschap. Als lijsttrekker zal Jan een krachtige kandidatenlijst leiden, samengesteld uit individuen met diverse achtergronden, maar met een gemeenschappelijke toewijding aan het dienen van Oostkamp en haar inwoners.”

Enthousiasme

Een mening die ook Nel Thieren, fractieleidster CD&V-team80twintig, deelt. “Jans sterke betrokkenheid bij de lokale bevolking, integriteit en positieve ingesteldheid vormen de kern van zijn beleid. Dankzij zijn daadkrachtige aanpak is hij in staat om effectieve oplossingen te bieden voor onze gemeentelijke uitdagingen. Zijn consistente streven naar een inclusieve samenleving maakt hem in mijn ogen niet alleen een bekwame burgemeester, maar ook een waardevolle vertegenwoordiger van onze diverse gemeenschap.”

Jan de Keyser zelf is enthousiast en gaf op de partijraad mee om er nog eens 6 jaar volop voor te gaan. “Ik ben vereerd en dankbaar voor het grote vertrouwen dat de partijraad in mij heeft gesteld. Samen met onze sterke schepenen en raadsleden zullen we verder werken aan een beleid dat op een grote waardering van onze bevolking kan rekenen.” (GST)