Jabbekenaar Stijn vraagt via campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’ aandacht voor échte inclusie

Als ambassadeur van de campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’, klopte Jabbekenaar Stijn Vandamme (30) de afgelopen maanden aan bij tien West-Vlaamse burgemeesters. Zijn opzet? Meer aandacht vragen voor inclusie op lokaal niveau.

‘Burgemeesters voor iedereen’, een campagne van de InclusieAmbassade, wil lokale beleidsmakers ertoe inspireren meer in te zetten op inclusie. “Dat zou bij het nemen van beslissingen een automatische reflex moeten zijn”, zegt Stijn, een van de vijftien gezichten van de campagne. Vertrekkend vanuit zijn eigen ervaringen met autisme, pleitte hij onder meer voor een druktebarometer aan het gemeentehuis.

Onzichtbare uitdagingen

“Ik heb de lokale besturen vooral duidelijk gemaakt dat ze meer moeten luisteren naar onze noden. Inclusie gaat verder dan ondersteuning bieden voor fysieke beperkingen, gaat verder dan de publieke ruimte toegankelijk maken. De onzichtbare uitdagingen op het vlak van communicatie, dienstverlening en sociale interactie worden vaak onderschat”, aldus Stijn, die wijst op het belang van een goede adviesraad waarin mensen met een beperking zijn vertegenwoordigd. “Dat laat toe laagdrempeliger te werken en écht te luisteren naar ons.”

Luisterend oor

In elk van de tien steden en gemeenten kon Stijn rekenen op een luisterend oor. “Doorheen de campagne leerde ik mij ook outen als rolmodel. Ik ben er een stuk zelfredzamer door geworden en heb geleerd dat je soms eens met je vuist op tafel moet durven kloppen voor verandering.”

En nu telefoontje

De bevindingen zijn nu gebundeld op de website van ‘Burgemeesters voor iedereen’. “We willen als ambassadeurs dat lokale overheden hiermee echt aan de slag gaan. Daarom komen we in aanloop naar de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking allemaal nog eens naar buiten met een open brief én een oproep voor lokale besturen, om zich te engageren rond een of meerdere actiepunten. Ik hoop dat mijn gemeente actie onderneemt, en verwacht een telefoontje om lid te worden van de toegankelijkheidsraad.” (WK)