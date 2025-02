Izegemse leden politieraad nu toch succesvol verkozen

Tweede keer, goede keer voor de verkiezing voor de leden van de politieraad in Izegem. Op de gemeenteraad van februari werd de stemming een tweede keer georganiseerd, nadat er in de eerste enkele procedurefouten waren geslopen.

Het was de deputatie van de provincie West-Vlaanderen die de eerste verkiezing ongeldig verklaard had. Het ging om enkele kleine procedurefouten, of zoals de deputatie het zelf verwoordde: “enkele onregelmatigheden”. Zo had burgemeester Kurt Grymonprez twee voordrachtsaktes in plaats van één getekend en om te kunnen verkozen worden als zetelend lid of opvolger moet de kandidaat op de dag van de verkiezing deel uitmaken van de gemeenteraad, wat bij opvolger Sybille Vandeputte niet het geval wal. Dit keer werden wel alle juiste formaliteiten gevolgd. Daarmee zijn Cinthy Defour (STiP+), Lieven Gayse (Vlaams Belang), Kurt Himpe (N-VA), Ronny Mistiaen (STiP+), Karen Pollefeyt (N-VA) en Hannes Vanderstraeten (Vooruit-Groen) officieel verkozen tot leden van de politieraad.