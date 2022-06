Izegems schepencollege polst de ondernemers

Het Izegemse schepencollege is gestart met de jaarlijkse ronde langs Izegemse bedrijven. Bedoeling is na te gaan wat de uitdagingen zijn in het bedrijfsleven, omgekeerd kunnen die bedrijven vragen stellen met betrekking tot het politieke beleid.

Het hoofdkantoor van Winsol was een eerste halte van het Izegemse schepencollege. Bedoeling van de bezoeken is om nauw contact te onderhouden met de lokale bedrijven en hun uitdagingen te leren kennen.

“Samen met Xavier Costenoble, CEO van Winsol, ging het o.a. over de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, inflatie en tewerkstelling, en hoe Winsol daarmee omgaat en op inspeelt”, zeggen Karolien Coussée en Hanne Ghyselen van de marketingdienst van Winsol.

Ook de elektrificatie van het wagenpark, recyclage van productiematerialen en hergebruik van water, meer bos aanleggen zoals het Winsol Bos in domein Doeveren, het verhogen van de renovatiegraad en het creëren van kansen op de werkvloer stonden bij beide hoog op de agenda.

“Verder maakte het schepencollege ook kennis met het Winsol buitenschrijnwerk en zonwering in de showroom en zagen ze met eigen ogen hoe onze aluminium en pvc ramen en deuren worden gemaakt in de productie-eenheid in Izegem”, klinkt het nog bij Winsol.

Na afloop van de rondleiding repten burgemeester en schepenen zich terug naar het stadhuis waar ze zelf aan het werk moesten voor de wekelijkse bijeenkomst van het schepencollege. Doordat vorige maandag een feestdag was, kregen ze vandaag een dubbele agenda voorgeschoteld.