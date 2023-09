Izegem gaat met langverwachte heraanleg van Melkmarkt van start: “Een groen rustpuntje in het centrum”

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar deze week gaat de heraanleg van de Melkmarkt in het centrum van Izegem officieel van start. De stad wil van het plein een groen rustpunt in de binnenstad maken en daarvoor wijkt heel wat beton. Na de metamorfose is er meer plaats voor terrassen en mooie speelelementen.

Op de Korenmarkt zijn al de eerste gevolgen van de aanleg van een groene en verkeersveilige route van de Dam in Emelgem richting Melkmarkt te zien. Fietsers en voetgangers krijgen er een aparte rijstrook en zijn op die manier door heel wat groen gescheiden van wagens. Ook de Centrumbrug ondergaat momenteel een gelijkaardige renovatie tot ‘brugpark’. “De heraanleg van de Melkmarkt sluit daar naadloos op aan”, vertelt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA).

“Eens al die werken achter de rug zijn, zal er een veiligere route voor zwakke gebruikers van noord naar zuid door de binnenstad ontstaan. De Melkmarkt is één van de mooiste pleinen van onze stad, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat we er meer mee konden doen. Net zoals je in Parijs de Jardin des Tuileries hebt, zo kon de Melkmarkt wel wat meer groen gebruiken met hier en daar een zitelement om het sociaal contact te bevorderen.”

Knip in Wijngaardstraat

Eén heikel punt is al enkele maanden via een proefopstelling ingevoerd: de knip in de Wijngaardstraat. Straks wordt dat definitief. “Het was een bewuste keuze om dit reeds in te voeren bij de start van ons nieuw circulatieplan in april, zodat de mensen zouden kunnen wennen”, zegt de schepen. “Ik weet dat er wat vrees voor hinder was, maar dit lijkt best mee te vallen. Hulpdiensten zullen wel nog kunnen passeren, andere wagens niet. We zullen dat controleren met het plaatsen van ANPR-camera’s. Mensen zullen vanuit de Roeselaarsestraat nog tot aan de Wijngaardparking kunnen rijden, maar daarna begint de knip. Vanaf dat punt zal het straatoppervlak in hetzelfde type stenen heraangelegd worden als de rest van het plein zodat het één geheel vormt. Waar in de eerste plannen de terrassen van de horeca nog tot tegen de Vredesboom stonden is er nu beslist om die meteen te laten aansluiten op de horecazaken zelf.”

Aan die Vredesboom wordt niet geraakt. “Vanzelfsprekend, want het is een natuurmonument binnen onze stad”, zegt Caroline Maertens. “We werken zelfs speciaal met een boomdeskundige om die boom en zijn wortels zo veel mogelijk te vrijwaren en een mooi plaatsje in het geheel te garanderen.”

Werkplanning

In een eerste fase, die woensdag van start gaat, zijn er werken aan de nutsleidingen. “Die werken duren minimum twee maand en omvatten de aanpak van gas, water, elektriciteit en internetkabels. De werken starten in de zone Melkmarkt en lopen daarna gefaseerd verder in de Melkmarkt-, Wijngaard- en Nieuwstraat, net als een stukje Korenmarkt. Ze vinden steeds plaats aan de voetpaden. Per zone zullen specifieke verkeersmaatregelen gelden. Inwoners of bedrijven die een garage op de Melkmarkt en Melkmarktstraat hebben krijgen een gratis hinderparkeerkaart om tijdelijk gratis op de Wijngaardparking te staan. Die aanvragen kan via mobileit@izegem.be.

Na de nutsleidingen is de riolering aan de beurt, een werk dat al gauw tot een flink eind het voorjaar zal duren. “Op vraag van handelaars zijn die werken wat uitgesteld omdat ze deze zomer nog hun terras wilden plaatsen, waar we uiteraard alle begrip voor hebben”, zegt de schepen. “Pas in de laatste fase van de werken gaat de groenaanleg van start, nadat de rioleringswerken ten einde zijn. Bij de werken verdwijnen ook enkele parkeerplaatsen op de Melkmarkt, maar je kan vlakbij nog altijd bij de Wijngaardparking terecht. Binnenkort brengen we ook kortparkeren ter stemming voor op de gemeenteraad. We zouden het graag mogelijk maken dat wie een boodschap komt doen een half uur gratis op een plek kan staan. Daar zouden een twintigtal parkeerplaatsen in het centrum voor worden omgevormd, met sensoren in de grond om dat te monitoren”, besluit de schepen.

Als alles goed verloopt moeten de werken achter de rug zijn tegen de Batjes van 2024.