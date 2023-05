IVBO haalt doelstelling van OVAM: slechts 164 kilo restafval per inwoner in Brugse regio

Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO) heeft de doelstelling gehaald die OVAM opgelegd heeft: het restafval per inwoner onder de 169 kilo doen dalen. “We zitten zelfs al aan 164 kilo”, aldus IVBO-voorzitter Minou Esquenet.

“2022 was een moeilijk jaar voor IVBO”, bekende schepen Minou Esquenet (CD&V) dinsdagavond tijdens de Brugse gemeenteraad. De intercommunale boekte een zwaar verlies wegens tekort aan aanvoer van afval, technische problemen, gestegen energie- en personeelskosten.

GFT-zakken

“Maar 2023 kondigt zich beter aan”, aldus de IVBO-voorzitter. Ze wijst erop dat het restafval in 2022 met 36 kilo daalde en dat er toch al 13 kilo voedselresten in de nieuwe gft-zakken geplaatst worden. Raadslid Stefaan Sintobin (VB) voorziet toch problemen, als op 1 januari 2024 iedereen door Europa verplicht wordt om voedselafval in die gft-zak te plaatsen: “De doorsnee burger is nog niet vertrouwd met die zak. Die denkt enkel: nog een zak erbij!”

Minou Esquenet dacht dat die verplichting enkel voor ondernemingen zal gelden: “De bewijslast zal bij de bedrijven zelf liggen. Gemeenten zijn enkel verantwoordelijk voor het afval van hun burgers. Maar ik geef toe: sorteeranalyses bij IVBO geven aan dat er nog veel organisch materiaal aangetroffen wordt bij het restafval.”