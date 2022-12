Ivan De Pauw neemt voorzittersfakkel PVDA Tielt over: “Wij zijn niet de Poetins van België, integendeel!”

In 1968 startte Paul Decroos de Tieltse werking van Amada, nu PVDA. Hij bleef al die jaren de voorzitter van de lokale werkgroep. In september kwam daar verandering in. Geboren en getogen Tieltenaar Ivan De Pauw nam de fakkel over.

Ivan De Pauw (58) werkte eerst als houtbewerker en de jongste 22 jaar als arbeider in textielfabriek Balta waar hij ook vakbondsafgevaardigde is. “Vijf jaar geleden sloot ik me aan bij de Tieltse werking. Daarvoor was ik actief in Roeselare in de arbeidersbeweging. Tielt had die op dat moment niet. Maar ik had minder voeling met het reilen en zeilen in de fabrieken en de lokale politiek daar en dus besloot ik toch over te stappen naar Tielt”, vertelt Ivan.

Volkspartij

De populariteit van PVDA nationaal stijgt gestaag. De partij evolueert meer en meer in de richting van een arbeidersbeweging. In de jongste peilingen winnen ze opnieuw enkele procenten. “Wij plukken de vruchten daarvan. Mensen beginnen ons te kennen. Het falen van de traditionele partijen begint pijnlijk duidelijk te worden. De werkende klasse en kwetsbaren in de samenleving voelen zich zwaar in de steek gelaten. De partij zet in op verjonging en ook in Tielt begint dat aardig te lukken. Het aantal kernleden schommelde altijd rond de tien personen en dat is nu niet anders. Het ledenaantal is het afgelopen jaar toegenomen van 47 naar meer dan 70. En dat is dus te danken aan de algemene populariteit en de verjonging, maar ook corona en nu de energiecrisis doen veel mensen uitwijken naar alternatieven.”

Het falen van de traditionele partijen wordt duidelijk

“Als vakbondsafgevaardigde heb ik behoorlijk wat ervaring met vergaderen en het bijwonen van congressen. Daarom werd mij gevraagd of ik de nieuwe voorzitter wilde worden. Mijn doel is om tegen de verkiezingen van 2028 een bekwame groep te vormen die een lijst kan vormen. Naar mijn aanvoelen heeft de huidige Tieltse politiek te weinig voeling met de man in de straat. Wij zijn een echte volkspartij. We praten met de mensen en bieden een luisterend oor. Alle mensen, van de arbeider tot de kleine zelfstandige, de langdurig zieke tot de gepensioneerde. De PVDA is een volkspartij die niemand in de kou wil laten staan. Iedereen is belangrijk. Wij zijn niet de Poetins van België, wel integendeel”, gaat Ivan verder.

Energiecafé

“Tot 2028 gaan we verder werken aan onze naambekendheid. Flyeren, afficheren, de markt en evenementen aandoen, de old-schoolaanpak. We zetten niet in op grootschalige evenementen of betogingen. Onlangs hielden we ons eerste energiecafé met Natalie Eggermont, de West-Vlaamse energiespecialist van PVDA. 40 Tieltenaren kwamen daarop af, en daar waren we blij mee. Als de crisis blijft duren, organiseren we wellicht nog eens een energie-avond. Het was eveneens de ideale manier om de voorzitterswissel officieel bekend te maken”, besluit Ivan. (LV)