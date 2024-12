Isabelle Degezelle werd eerste vrouwelijke burgemeester van Zwevegem: “Eerste bouwfase van Campus Kappaert is tegen Pasen klaar”

In 2024 kreeg Zwevegem een nieuwe burgemeester, en niet zomaar één. Isabelle Degezelle (41) schreef geschiedenis door niet alleen de jongste burgemeester te worden sinds de gemeentefusie in 1970, maar ook de eerste vrouw ooit in deze functie.

De verkiezingscampagne in oktober 2024 was intensief. Degezelle, boegbeeld van CD&V Zwevegem, combineerde campagnes op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dat harde werk leverde haar maar liefst 2.167 voorkeurstemmen op, veruit de meeste van alle kandidaten. Haar partij behaalde 31,4% van de stemmen, een stijging van 3,1% ten opzichte van 2018. Deze klinkende overwinning legde de basis voor een nieuwe coalitie tussen CD&V en N-VA, waarmee Degezelle zich verzekerd zag van de burgemeesterssjerp.

De aanstelling van Isabelle Degezelle als burgemeester is het hoogtepunt van een politiek parcours dat 18 jaar geleden begon. In 2006 werd ze voor het eerst verkozen als schepen, een functie waarin ze met 841 voorkeurstemmen meteen haar stempel drukte. Na een periode in de oppositie keerde ze in de vorige legislatuur terug als schepen met een groot takenpakket: Jeugd, Onderwijs, Cultuur, Bibliotheek, Landbouw en Dierenwelzijn.

Luisterend oor

Volgens Degezelle is het succes van CD&V in Zwevegem te danken aan de aanpak van de partij: “Wij staan tussen de mensen en hebben een luisterend oor. Dat is iets wat de burgers waarderen, en dat werd beloond.” Deze benadering wil ze verderzetten in haar rol als burgemeester.

“Een van de belangrijkste uitdagingen is het verbeteren van het openbaar domein,” legt ze uit. “We willen een nettere en veiligere gemeente. Het verkeersplan wordt herzien om fietsstraten beter te respecteren en frustraties weg te nemen. Zo hebben we al ingegrepen door een eiland in de Kortrijkstraat weg te halen. Dat kostte slechts 620 euro, maar het had een groot effect op de verkeersveiligheid.”

Daarnaast blijft Degezelle inzetten op efficiënt gebruik van gemeentelijke middelen. “We zoeken zoveel mogelijk subsidies op hogere niveaus, zodat we onze lokale middelen slim kunnen inzetten,” stelt ze. Speerpunten zoals zorg voor jong en oud, ondersteuning van ondernemers, en een bruisend verenigingsleven staan hoog op de agenda.

Nieuwe dynamiek

De samenwerking met coalitiepartner N-VA belooft volgens Degezelle een nieuwe dynamiek te brengen in het beleid. “We willen werken als één beleidsploeg en Zwevegem de komende jaren verder uitbouwen. Projecten zoals Campus Kappaert, waar de Kunstacademie, Klim-Op en naschoolse kinderopvang samenkomen, zijn daar mooie voorbeelden van. De eerste bouwfase zal rond Pasen klaar zijn, en tegen eind 2025 is het project volledig afgerond.”

Degezelle kijkt ook verder dan de gemeentegrenzen. Als provincieraadslid hoopt ze Zwevegem beter te kunnen vertegenwoordigen op bovenlokaal niveau. “Het is een goede zaak dat we opnieuw een provincieraadslid hebben. Dat verbetert de samenwerking en helpt ons projecten sneller te realiseren.”

Een bijzonder jaar

Voor Isabelle Degezelle was 2024 een jaar om nooit te vergeten. In 2025 kan de machine nu dus helemaal op gang komen. “We gaan voor een Zwevegem waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te genieten”, blikt Degezelle vooruit. Wat wenst ze de burgers van Zwevegem verder voor het nieuwe jaar? “Een goede gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste”, besluit ze.