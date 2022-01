Is een nieuw gemeentehuis echt aan de orde in Middelkerke? Must volgens Dedecker, onnodig volgens oppositie

Naast het nieuwe zwembad en het casino staat nog een derde groot project op de to-dolijst in Middelkerke. De huidige meerderheid met op kop burgemeester Jean-Marie Dedecker kondigde een tijdje geleden de bouw aan van een nieuw gemeentehuis op de plek waar nu het Duinenbad staat. Ook het voorliggende marktplein zal worden heringericht. Een noodzaak volgens de meerderheid, maar volgens de grootste oppositiepartij Open VLD een prestigeproject dat helemaal niet nodig is.

Vier bouwteams zijn nog in de running om het nieuwe gemeentehuis van Middelkerke te realiseren, een gemeentehuis waar alle gemeentelijke diensten gecentraliseerd zullen worden, met uitzondering van de welzijnsdiensten. Die blijven op de huidige locatie in de Sluisvaartstraat.

“Er is echt nood aan een nieuw gemeentehuis”, meent burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “Het administratief centrum MAC voldoet niet meer aan de normen voor de toekomst en er zijn noden op vlak van ruimte, voorzieningen en toegankelijkheid. De werknemers moeten op een comfortabele manier en in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken.”

“De plek van het vroegere zwembad is een ideale, centrale locatie en het nieuwe gemeentehuis moet een helder en toegankelijk gebouw voor de burger worden. We zullen meteen ook werk maken van de herinrichting van het voorliggende marktplein. De luifels en betonnen zitbanken verdwijnen al zeker uit beeld.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). (foto LC) © Luc Cassiman

Wat er met het huidige MAC zal gebeuren, staat nog niet vast. Een van de pistes is dat het gebouw wordt gesloopt en de site een andere invulling krijgt. Het eigenlijke gemeentehuis, op de hoek van de Spermaliestraat en de Oostendelaan, dat sinds 10 juni 2002 beschermd is als monument, zal waarschijnlijk een ceremoniële functie behouden.

Maar ook daar zijn volgens de burgemeester heel wat andere mogelijkheden. Het is de bedoeling dat het nieuwe gemeentehuis de deuren opent in 2024, precies 100 jaar na de bouw van het vroegere gemeentehuis, dat dateert uit 1924-1925 en werd ontworpen door de Oostendse architect Gustaaf Vandamme.

Amper zeven jaar

Oppositiepartij Open VLD is het niet eens met de meerderheid. Bart Vandekerckhove (Open VLD): “Onze fractie vindt niet dat er een nieuw gemeentehuis moet komen. Het project is nog niet eens gestart en de kostprijs is al fors de hoogte in gegaan. Bovendien wil men het MAC, dat er nog maar zeven jaar staat, slopen en hetzelfde doen met de luifel en de banken op het marktplein. Dit zijn allemaal recente projecten waarin werd geïnvesteerd.”

“Het lijkt erop dat alles wat met de vorige beleidsploeg te maken heeft moet verdwijnen en dat allemaal op de kap van de belastingbetaler”, gaat hij verder. “Voor ons is de bouw van een nieuw gemeentehuis een prestigeproject waar de volgende generaties voor zullen opdraaien.”

(PB)