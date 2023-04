Inwoners Zevekote buigen zich over nieuw RUP

In de Gistelse deelgemeente Zevekote staken zo’n honderd inwoners hun licht op over een nieuw op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP. Daarbij krijgen ze inspraak over de toekomst van het dorp.

Zevekote telt nog geen duizend inwoners. Allemaal kregen ze de kans om hun licht op te steken over het nieuw te maken RUP tijdens een infomarkt en participatiemoment. In het plaatselijke ontmoetingscentrum kwamen gedurende de dag om en bij de honderd personen hun licht opsteken. Er lagen plannen en maquettes om het technische dossier visueel voor te stellen. “Een RUP legt de bouwvoorschriften, en inkleuring en afbakening van verschillende zones vast, zoals wonen, landbouw, industrie”, legt schepen Wim Aernoudt uit.

“In het dorp zitten momenteel nogal wat rare kronkels: landbouwgebied dat tot in de dorpskern loopt, terwijl sommige stukken woongebied dan weer vreemde ‘uitsteeksels’.” De stad hoopt om in twee jaar tijd alle vijf de fases van een nieuw RUP-opmaak te doorlopen. Op een later tijdstip komen de stad en partners met concrete voorstellen terug naar de inwoners. (TVA)