Inwoners van Oostende krijgen opnieuw oude straatnaambordjes uitgedeeld

Stad Oostende heeft opnieuw oude straatnaambordjes verloot onder haar inwoners. Enkele weken geleden werden nog zo’n honderd Oostendenaars gelukkig gemaakt. Maandagavond mochten zeventig inwoners van de badstad hun gekozen straatnaambordje komen ophalen in het Stadhuis.

De oude straatnaamborden werden al enige tijd geleden vervangen door nieuwe exemplaren, in de nieuwe stijl van de badstad. Elke Oostendenaar kon zich online registreren om zo te proberen om een van de bordjes te bemachtigen. Uit alle geregistreerden werden vervolgens de winnaars gekozen. Deze keer waren dat er zeventig.

“Mensen voelen zich altijd erg verbonden met de plek waar ze opgroeien, of waar ze hun gezin stichten”, vertelt schepen Björn Anseeuw (N-VA). “En dat is goed, want dat betekent dat ze houden van waar ze wonen en dat ze houden van de stad die we allemaal samen mee maken. We hebben zo al enkele honderden bordjes kunnen uitdelen aan verschillende inwoners van de stad.”

Iedereen kent iedereen

Anneleen Dechrijver was een van de gelukkigen. “We wonen al 27 jaar in de Overvloedstraat”, zegt ze. “Achteraan in de tuin hebben we een verzameling van alle soorten bordjes; deze zal daar mooi bij passen. Het is zoveel meer dan een bordje: het is een aandenken aan de plaats waar we al 27 jaar lief en leed delen.”

Ook Ellen Maes is tevreden. “We wonen al jaren in de Vrijheidstraat”, duidt Ellen. “We wonen in zo een toffe buurt. We hebben een goed contact met onze buren. Het is zo’n straat waar iedereen, iedereen nog kent. Ik woon er ondertussen sinds 2004. Dit bordje is een mooie herinnering.” (JRO)