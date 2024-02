Inwoners uit Tielt zijn gelukkig, maar hebben bitter weinig vertrouwen in lokale politiek

Uit de nieuwste Gemeente-Stadsmonitor, de driejaarlijkse barometer van het Agentschap Binnenlands Bestuur, blijkt dat 82 procent van de Tieltenaars zich gelukkig voelt, terwijl 85 procent tevreden is over de eigen buurt. Minder positief is dat slechts 18 procent vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Dat is een pak onder het Vlaamse gemiddelde van 29 procent. We gingen op zoek naar een verklaring.

Volgens schepen Vincent Byttebier (CD&V) heeft het tanende vertrouwen in de politiek te maken met de individualisering van de maatschappij. “Vroeger had je sterke middenveldorganisaties of vakbonden die als een soort tussenniveau de politieke keuzes vertaalden naar de burger. Maar dat niveau is grotendeels verdwenen. In de plaats daarvan heb je heel veel individuen en heel veel meningen, terwijl er ook te veel onwetendheid is. Gekoppeld aan sociale media zorgt dat ervoor dat alles vaak op één hoop gegooid wordt. Die verhuisplannen van de Lidl bijvoorbeeld liggen nu pas bij ons op tafel, maar op sociale media lijkt het bijna alsof het om een project gaat van het stadsbestuur.”

“Anderzijds is het wel onze taak om een visie te ontwikkelen en keuzes te maken. En die keuzes zullen niet altijd bij iedereen even populair zijn. Maar ze zijn wel altijd gefundeerd. Het probleem is dat je als beleidsmaker zelden of nooit de tijd of de ruimte krijgt om die procedures grondig uit te leggen. Hetzelfde geldt voor grote dossiers als de collegesite of de academies. Daar hebben we de voorbije jaren keihard aan gewerkt. Maar omdat er op het terrein niets verandert, denken mensen dat we al vijf jaar met onze vingers zitten te draaien. En dat is jammer.”

Nochtans veel participatiemogelijkheden

Schepen Pascale Baert (Iedereen Telt), bevoegd voor onder meer wijkwerking en participatie, is tevreden dat Tieltenaars zich goed voelen in hun eigen buurt, maar moet ook toegeven dat niet alle cijfers even rooskleurig zijn. “De twee slechtste scores gaan naar participatie en vertrouwen, terwijl we op vlak van participatie toch grote inspanningen leverden. Zo kon men bij de opmaak van het meerjarenplan mee de prioriteiten bepalen, bij de aanleg van speelpleintjes betrekken we de buurt en twee tot drie keer per jaar bevragen we een willekeurig geselecteerd panel om de mening van de stille meerderheid in kaart te brengen.”

Volgens Baert liggen het mobiliteitsplan en het zwembad wellicht aan de basis van de slechte scores qua vertrouwen. “Een bevraging is altijd een momentopname van een subjectief gevoel, al wil ik daarmee de resultaten niet wegrelativeren. Ik vermoed dat de aanpassingen aan het mobiliteitsplan die deze week nog ingaan, de burger het terechte gevoel zal geven dat er wel degelijk rekening gehouden wordt met hun bevindingen. Het klopt dat het dossier van het zwembad dan weer geen schoolvoorbeeld van goed bestuur is geweest, maar de verantwoordelijkheid ligt letterlijk bij alle partijen en mandatarissen gezien dit dossier al drie legislaturen aansleept.”

“Wat het gebrek aan vertrouwen in de politiek betreft, er zijn op Vlaams en federaal vlak vreemde zaken gebeurd. Tel daarbij de ‘klavierridders’ die op sociale media het debat verzuren en dan kom je helaas in een vicieuze cirkel van negativiteit terecht. Samen, kiezers én mandatarissen, moeten we dat omkeren, willen we onze democratie redden van populisme, gebrek aan visie en gepruts in de marge.” (SV)