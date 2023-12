Inwoners spoelen hinder van werken weg tijdens receptie in Zwevegem: “Nat en koud weer stak stokken in de wielen”

Het gemeentebestuur nodigde de inwoners en omwonenden van de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat uit op een drink. Hiermee werd het einde gevierd van de hinder die ze ondervonden tijdens de werken die er plaatsvonden.

Schepen Dirk Desmet (CD&V) die het dossier begin dit jaar erfde, gaf kort informatie over de reden waarom alles ‘iets’ langer duurde dan voorzien.

“De eerste drie maanden van dit jaar viel er heel wat regen waardoor de werf herschapen werd in een modderpoel en werken geregeld onmogelijk bleek. Ook in de eindfase stak het weer stokken in de wielen met enerzijds opnieuw veel regen en anderzijds uitzonderlijk vroeg lage temperaturen. De aannemer heeft zich moeten richten op de paar mooie dagen die er waren om met man en macht de grond- en bovenlaag van het asfalt te kunnen gieten en de wegmarkeringen aan te brengen.”

Overleg

Maar het was niet allemaal kommer en kwel. “Toen ik begin dit jaar de technische dossiers overnam van mijn voorganger, was het dossier Kortrijkstraat-Avelgemstraat al vergevorderd en diende er kort daarna gemeld te worden dat het knooppunt aan de kerk volledig dicht moest. Alvorens deze nieuwe fase op te starten werd overleg gepleegd met de handelaars uit de buurt. Niettegenstaande het dossier al in uitvoering was, konden toch nog twee van hun verwachtingen ingelost worden.”

“Parkeren blijft aan twee kanten mogelijk in Avelgemstraat” -Schepen Dirk De Smet

“Zo is de mogelijkheid gebleven om te draaien aan de Kasteelstraat en zijn de voorziene parkeerplaatsen in de Avelgemstraat deels aan de ene kant en deels aan de andere zijde in plaats van alles aan één kant.”

De zowat 100 aanwezigen waren hoofdzakelijk positief over de uitvoering. Toch hoorden we van sommigen opmerkingen over de versmalling aan de Stenen Molen en het moeilijk opdraaien van de Avelgemstraat naar de Otegemstraat. Ook de kleine wegver-smallingen, onder meer aan de Bekaertstraat, worden als hinderlijk ervaren.

De receptie had plaats in de Stenen Molen en was voor velen de ideale gelegenheid om die eens van binnenin te zien.