Inwoners Heuvelland vinden huidige situatie straatverlichting niet goed

De resultaten van de enquête rond de straatverlichting in Heuvelland zijn bekend. Opvallende vaststelling is dat de huidige situatie slechts door een minderheid goed wordt bevonden. De meesten kiezen of om de straatverlichting een uur later aan te leggen (6u ipv 5u) of om de straatverlichting een uur vroeger te doven (uit om 22u ipv 23u). De helft kiest ook om de lichten te doven op vrijdag. Er werden 175 formulieren ingediend.

Sedert 2014 worden tijdens weekdagen van 23 uur tot 5 uur de lichten gedoofd. Vrijdag en zaterdag blijven de lichten de hele nacht branden, omdat dan meer zwakke weggebruikers, zoals jongeren met de fiets, onderweg zijn.

Uit de enquête komt ook de vraag om lichtpunten weg te nemen en geen lichtpunten te plaatsen waar geen bebouwing is. Ook wordt de huidige technologie aangeraden om zo met sensoren te werken, ofwel bewegingssensoren waarbij lichten gaan branden bij verkeer ofwel lichtsensoren waarbij de lichten gaan branden wanneer het donker is. Wanneer de gemeente de lichtpunten zou vervangen dan wordt led verlichting naar voren geschoven en wordt gevraagd om voor een zachtere kleur te kiezen in functie van het de nachtdieren.