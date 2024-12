Inwoners Heuvelland moeten weer naar de stembus: Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaart verkiezingsuitslag ongeldig

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen deed vandaag uitspraak na een klacht van de ontslagen algemeen directeur Jef Huyghe over de verkiezingen in Heuvelland. De Raad is van oordeel dat er onregelmatigheden plaatsgevonden hebben, waardoor de verkiezingen overgedaan moeten worden.

De gemeenteraadsverkiezingen in Heuvelland op 13 oktober draaiden uit op een overwinning voor Gemeentebelangen. De partij van zittend burgemeester Wieland De Meyer behaalde een nipte absolute meerderheid van tien van de negentien zetels. CD&V veroverde acht zetels, N-VA Plus één zetel. Zo leek er aanvankelijk weinig te veranderen in de Heuvellandse politiek, tot Jef Huyghe met een klacht op de proppen kwam. Huyghe werd in de vorige legislatuur als algemeen directeur ontslagen door het gemeentebestuur, maar vocht dat ontslag meermaals aan. Nu stond hij bij de verkiezingen op de lijst van N-VA Plus en behaalde de tweede meeste voorkeurstemmen op die lijst. Dat volstond echter net niet voor een plaatsje in de gemeenteraad.

Verdwenen stembiljetten

Huyghe legde zich echter niet neer bij de verkiezingsuitslag en trok naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen met de vraag om de verkiezingen nietig te verklaren. In zijn klacht was onder andere sprake van honderd verdwenen ongebruikte stembiljetten in een van de twee stembureaus in Kemmel. De Raad kwam op woensdag 18 december samen en dat resulteerde in een marathonzitting. Nu is de uitspraak bekend en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is van oordeel dat de onregelmatigheden zwaar genoeg doorwegen om nieuwe verkiezingen te organiseren. Er kan nog in beroep gegaan worden tegen de beslissing.

Eerder werd door Audit Vlaanderen ook al een onderzoek naar fraude gevoerd. Burgemeester De Meyer werd daarin onder andere beticht van belangenvermenging en het schenden van zijn beroepsgeheim. Die audit werd overgemaakt aan het parket en de provinciegouverneur.

Reactie burgemeester

Burgemeester Wieland De Meyer reageerde ondertussen via sociale media op de uitspraak. “We namen vandaag kennis van de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen”, schrijft De Meyer. “Op basis van een aantal procedurezaken acht de Raad dat de verkiezingen in Heuvelland nietig verklaard moeten worden en er dus nieuwe verkiezingen zouden moeten volgen. Iedereen die het dossier en de situatie kent, weet dat er niets fundamenteel verkeerd gelopen is. Maar doordat de Raad mogelijke fouten niet uitsluit, oordeelt men toch dat er nieuwe verkiezingen moeten gebeuren.”

“Voor alle duidelijkheid: de politieke partijen of het gemeentebestuur treft volgens de uitspraak geen schuld”, vervolgt De Meyer. “Fraude of fouten zijn niet bewezen. Enkel onzekerheid over de werking van stem- en telbureaus zorgt ervoor dat verkiezingen volgens de Raad overgedaan moeten worden. We zullen nu eerst deze uitspraak analyseren. Tegen deze uitspraak is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Of we dat doen, bepalen we de komende dagen.”

Slecht voor imago

Nathan Duhayon van CD&V beschouwt de uitspraak als een beschadiging voor het imago van Heuvelland. “Na het rapport van Audit Vlaanderen is het andermaal een harde vaststelling dat de rechtbank ook de verkiezingsklacht gegrond acht”, reageert Duhayon. “Dit schaadt het imago van ons mooie Heuvelland en zorgt voor een langere periode van instabiel bestuur. De gemeentelijke werking en dossiers staan on hold, met risico op gemiste kansen. Het begin van de legislatuur wordt uitgesteld en daar wordt de gemeente niet beter van. Het is jammer dat inwoners opnieuw naar de stembus moeten, maar eerlijke en objectieve verkiezingen vormen het fundament van een gezonde democratie. CD&V blijft op dezelfde nagel kloppen: Heuvelland verdient goed en correct bestuur. Wij kijken naar de toekomst en willen onze gemeente positief vooruit helpen, in welke rol dat ook mag zijn.”

Bij N-VA blijft men karig met commentaar: “Volgens de Raad is een ongeldigverklaring van de verkiezingen het enige middel om tot een correcte, betrouwbare verkiezingsuitslag te komen en het vertrouwen in het kiesresultaat te herstellen. Het recht op transparante en eerlijke verkiezingen dient te allen tijde te worden gegarandeerd, wat in Heuvelland niet langer het geval was. Een harde beslissing, maar jammer genoeg noodzakelijk!”