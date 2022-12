Ingrid Vandepitte legt eed af als nieuwe burgemeester van Zonnebeke

Dinsdag werd Ingrid Vandepitte (#Team8980) ontvangen bij West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. De huidige schepen legde er de eed af en wordt vanaf 1 januari 2023 burgemeester van Zonnebeke. Ze volgt Dirk Sioen op.

#Team8980 heeft deze legislatuur de absolute meerderheid in de Zonnebeekse gemeenteraad. Bij aanvang van de bestuursperiode werd beslist dat Dirk Sioen de eerste vier jaar nog burgemeester zou blijven, om dan op 1 januari 2023 de sjerp door te geven aan Ingrid Vandepitte. Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van groot-Zonnebeke en zo krijgt de gemeente na 40 jaar weer een burgemeester van CD&V-signatuur.

Verenigingen

Ingrid (60) woont samen met haar echtgenoot Johan Van der Meulen in de Goudbergstraat in Passendale. Beroepshalve is ze landbouwster. Ze is de moeder van Dieter, die gehuwd is met Liesbeth Vanneste, en Ineke, die overleed in 2011. Ze is ook het trotse moeke van Warre, Vic en Anna. Haar politiek engagement kwam er, uit het verlengde van haar inzet voor verengingen. “Daar leerde ik onder andere luisteren naar de verschillende meningen om uiteindelijk te proberen tot een vergelijk te komen”, vertelt de nieuwe burgemeester. “Toen ik voor het eerst in de gemeenteraad kwam, toen nog op de oppositiebanken, maakte ik meteen duidelijk dat ik me wou opstellen als een meewerkende minderheid.”

Verantwoordelijkheidsgevoel

Bij de start van haar politieke carrière haalde Ingrid Vandepitte bij de verkiezingen van 2006 714 stemmen en werd met CD&V naar de oppositiebanken verwezen. Zes jaar later werd ze met 957 stemmen schepen. Als enige CD&V’er zetelde ze in het schepencollege als schepen van Sport en Cultuur. Bij laatste gemeenteraadsverkiezingen werd het kartel #Team8980 opgezet. Ingrid Vandepitte haalde 1.570 voorkeurstemmen en werd eerste schepen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Patrimonium, Cultuur, Communicatie en Lokale Economie. “Ik had nooit gedacht dat ik ooit burgemeester zou worden”, aldus Ingrid. “Mijn ambitie is om alles in het werk te stellen voor het welzijn en welbevinden van al onze bewoners.” Op de vraag wat dit allemaal doet met een mens doet, kwam het antwoord: “Net als toen ons eerste kind geboren werd, geeft het mij een blij gevoel, maar ook een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

(NVZ)