Ingrid Ballieu krijgt de leiding bij Vooruit Zedelgem

Ingrid Ballieu is de nieuwe voorzitter van Vooruit Zedelgem. Ze krijgt een team van 14 bestuursleden naast zich, onder wie heel wat nieuwe gezichten. “Met dit sterke team zetten we volop in op het verenigen van jong en oud in Zedelgem. We willen voluit onze socialistische stempel drukken.”

Vooruit Zedelgem steeg de voorbije gemeenteraadsverkiezingen met 2,6 procent, goed voor 8,8 procent van de stemmen. In de gemeenteraad zorgde dat voor een extra zitje. Zo kreeg fractieleider Günther Descheemaeker met Joke De Craemer een compagnon naast zich. Joke woont in Loppem en is jurist en adviseur op de studiedienst van Vooruit nationaal. Ze kreeg 367 stemmen achter haar naam.

Nu koos Vooruit Zedelgem een nieuw afdelingsbestuur. Ingrid Ballieu volgt Wiebe Van Mullem op als voorzitter. De voorbije jaren was ze ondervoorzitter. “Met Ingrid Ballieu als nieuwe voorzitter kiezen de leden resoluut voor groei, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid. Ingrid wordt bijgestaan door 14 bestuursleden. Bestuursleden met ervaring, maar ook nieuwe gezichten, wat zorgt voor een mooie mix”, zegt Günther Descheemaeker.

Antennes

De nieuwe gezichten zijn Mario Hast (ondervoorzitter), Mieke Van Hoorde (communicatieverantwoordelijke), Saskia Decloedt (social media-professional), Isabelle Roels (antenne Zedelgem), Peter Verplancke (antenne Veldegem), Karel Dedecker (antenne Aartrijke), Joke De Craemer (gemeenteraadslid) en Natascha Leroy (verantwoordelijke events).

Zij worden ondersteund door bestuursleden die het klappen van de zweep al kennen. Dat zijn Michel Dufour (secretaris), Geert Timmerman (penningmeester), Chris Rotsaert (ledenbeheer), Philippe Desoete (technisch directeur), Vera Deblaere (antenne Loppem en ereondervoorzitter) en Günther Descheemaecker (gemeenteraadslid/fractieleider).

“Het was voor ons belangrijk om bestuursleden te hebben uit alle deelgemeenten van Groot-Zedelgem, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Met dit sterke team zetten we volop in op het verenigen van jong en oud in Zedelgem. We willen er samen op ‘Vooruit’ gaan en voluit onze socialistische stempel drukken”, aldus nog Günther Descheemaeker.

Samen ontbijten

“We willen Vooruit Zedelgem zien groeien en een verschil maken in de gemeente”, zegt kersvers voorzitter Ingrid Ballieu. “We gaan voor een sociaal Zedelgem waar iedereen volop kan ontwikkelen en groeien, zowel jong als oud. We nodigen ook iedereen uit voor onze activiteiten tijdens het jaar en voor 2025 is dat een ontbijt op zondag 30 maart en een eetfestijn in thema op zaterdag 11 oktober. Alle info is te vinden op onze Facebookpagina.” (BC)