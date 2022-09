Ingewijde gemeenteraadszaal kijkt uit op nieuw woonpark

Het gemeentebestuur van Jabbeke mocht zaterdagmorgen het gloednieuwe gemeentehuis inwijden. Alle inwoners zijn zondagmorgen tussen 10 en 12 uur welkom om de nieuwe architecturale parel te bewonderen.

De voorgevel van het nieuwe gemeentehuis in de Dorpsstraat is intact gebleven. Achter die oude voorgevel prijkt een gloednieuw gemeentehuis. Na het vooruitstrevende nieuwe Vrijetijdscentrum (VTC) van tien jaar geleden, mag nu ook het gemeentehuis gezien worden.

De verbouwingsplannen dateren al van voor de coronaperiode. In het nieuwe gebouw is flink wat geïnvesteerd in bureauruimte voor de medewerkers. Pareltje is echter de nieuwe gemeenteraadszaal. De uitbouw in glas en metaal geeft uit op het nieuwe woonpark en bewijst ook daar zijn architecturale meerwaarde.

Bewoners die nieuwsgierig zijn naar dit administratieve paleis, kunnen dit nu zondag bezichtigen tussen 10 en 12 uur.

(PA)