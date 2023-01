Inge Vandekeere start het jaar als nieuw gemeenteraadslid: “Ik zetel niét als onafhankelijke”

Hoewel Inge Vandekeere (57) als dochter van beroepsmilitair Jacques Vandekeere geboren werd in het Limburgse Bree, groeide ze op in Koksijde. Als nieuw gemeenteraadslid zal ze zich blijven inzetten om haar gemeente vooral aantrekkelijk te maken voor jonge mensen en gezinnen.

Na haar middelbare school in het Immaculata-Instituut trok Inge naar Leuven waar ze haar masterdiploma Lichamelijke Opvoeding behaalde, en ze deed er nog een jaartje ‘biologie’ bij. “Ik wilde per se lesgeven aan jongeren in het middelbaar onderwijs”, vertelt Inge. “Toen ik was afgestudeerd, kon ik wel in het onderwijs aan de slag, maar een voltijds lessenrooster zat er in het begin niet in.”

Druk verenigingsleven

“Ik was die periode actief in alle mogelijke verenigingen: bij de scouts, in de muziekschool, de tekenacademie, de gemeentelijke harmonie, in de basketvereniging, de zwem- en de tennisclub, ik volgde dictie… Geïnspireerd door mijn mama, die al meerdere legislaturen CVP-gemeenteraadslid was in de Koksijdse oppositie, heb ik mij geëngageerd om mee de jeugd- en cultuurraad op te richten.”

“Dat was begin jaren 1990, een periode dat er heel wat raden in onze gemeente werden opgericht. Ik werd ook voorzitter van de CVP-jongeren en werkte later op provinciaal vlak samen met Joachim Coens. Geleidelijk aan ben ik in de Koksijdse politiek gerold.”

“Ik wil van Koksijde weer een warme gemeente maken”

“Ik werd de eerste cultuurfunctionaris, ik heb het eerste infoblad gemaakt… Zolang mama haar politieke functie had, kon ik me echter niet kandidaat stellen op een verkiezingslijst. Nog altijd had ik geen voltijdse job in het onderwijs, en ik heb in zowat alle West-Vlaamse scholen lesgegeven. Pas in 2012 stond ik voor het eerst op de CD&V-lijst en ik werd meteen verkozen. Toen vond ook de samensmelting van CD&V en Open VLD plaats. Ik zetelde in alle mogelijke raden. Daar heb ik veel geluisterd en veel geleerd.”

“Ik ben niet het grote lawaai dat in de kijker wil lopen, maar als ik mensen gelukkig kan maken door kleine dingen te realiseren, dan put ik daar echt voldoening uit. Ik ben graag bezig met mensen, en ik organiseer graag. Ik wil van Koksijde weer een warme gemeente maken, met veel gezinsactiviteiten die mensen samenbrengen. In 2018 werd ik niet opnieuw verkozen, maar ik ben wel lid gebleven van het Autonoom Gemeentebedrijf om voeling te houden met de politiek.”

Ook op school was ik graag overal bij betrokken, zoals bij het toneel Panneia en het lokaal onderhandelingscomité. Sinds een jaar ben ik vakbondsafgevaardigde. Als je de kans krijgt om mensen te vertegenwoordigen in een inspraakorgaan, dan kan je voor verandering zorgen!”

Inge zal de twee jaar van deze legislatuur nuttig gebruiken, vooral om te herbronnen. “Ik wil absoluut niet bezig zijn met onbenulligheden, muggenzifterij, constante discussies”, zegt Inge. “Ik zal me inzetten om Koksijde aantrekkelijker te maken voor jonge mensen en gezinnen. Ik merk dat er wel veel activiteiten zijn voor hele jonge kinderen maar bitter weinig voor de jeugd vanaf 12 jaar. Verder vind ik dat we moeten kijken naar alle activiteiten die verenigingen interesseren, en dat we financieel moeten investeren in de jeugdraad. Uiteraard moeten we erop letten dat we over de hele lijn een gezond financieel beleid voeren.”

Inge geeft nog mee: “Ik ga zetelen als lid van Lijst Burgemeester, want zo ben ik verkozen. Hiermee wil ik de kwakkels uit de wereld helpen dat ik zou zetelen als onafhankelijke. Maar ik sta wel achter het gedachtegoed van CD&V, dat de waarden van het gezin hoog in het vaandel draagt.”

Momenteel werkt Inge als leerkracht LO op 4/5-basis in het Immaculata-instituut De Panne. Haar vrije tijd brengt ze graag door met haar zoon Senne, haar familie en vrienden en ze vult ook graag haar stripverzameling aan.