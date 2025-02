Inge Perquy nieuwe voorzitter N-VA Torhout

Inge Perquy (52) uit de Bruggestraat is sinds begin februari de nieuwe voorzitter van N-VA Torhout. Ze volgt Mike Verhaeghe op, die het bestuur verlaten heeft. De voorbije politieke legislatuur had Inge voor haar partij zitting in de gemeenteraad, maar ze werd op 13 oktober 2024 niet herverkozen. Vanaf nu leidt ze de lokale N-VA met aan haar zijde ondervoorzitter Nick Vanmassenhove. Maken voorts ook deel uit van het bestuur: Anouk Baert, Ward Baert, Dylan Bauwens, Steve Becelaere, Luc De Ridder, Chantal Deduytsche, Zite Fraeyman, Johan Lozie, Eva Maes, Martijn Rogiers, Bert Seurynck, Jasper Vangheluwe, Dylan Volckaert en Johan Willaert. Op de foto Inge Perquy. (foto JS)