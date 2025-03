Inge Perquy leidt vernieuwd bestuur van Torhoutse N-VA-afdeling

De Torhoutse N-VA-afdeling heeft een vernieuwd bestuur. Inge Perquy (vooraan tweede van rechts op de foto) is de nieuwe voorzitter in opvolging van Mike Verhaeghe, die het bestuur verlaten heeft. Ze leidt de partij met aan haar zijde ondervoorzitter en pr-verantwoordelijke Nick Vanmassenhove, secretaris Eva Maes en penningmeester Johan Lozie. Maken ook deel uit van het bestuur: Anouk Baert, Ward Baert, Dylan Bauwens, Steve Becelaere, Luc De Ridder, Chantal Deduytsche, Zite Fraeyman, Martijn Rogiers, Bert Seurynck, Jasper Vangheluwe, Dylan Volckaert en Johan Willaert. De bestuursleden kwamen zopas voor het eerst bijeen in Bar Provisoir, de foyer van het cultuurcentrum de Brouckere. (JS)