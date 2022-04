Informele gesprekken over fusies van kleinere gemeenten in Brugse regio

“Tijdens het burgemeestersoverleg met de negen gemeenten rond Brugge wordt er af en toe informeel gesproken over fusies. Maar dat is voorlopig zeer vrijblijvend, al zullen wellicht de kleinere gemeenten met minder dan 20.000 inwoners tegen 2030 wel moeten fusioneren”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond polste raadslid Yves Buysse (VB) naar mogelijke fusieplannen in de Brugse regio, na het ballonnetje dat de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser enkele weken geleden in KW opliet. Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) vulde aan: “Overweegt Brugge geen fusie met Damme en zelfs Knokke-Heist? De historische banden tussen Brugge en Damme openen grote opportuniteiten inzake toerisme, cultuur en zelfs landbouw.”

“Politioneel vormen Damme en Knoke-Heist al een geheel. Nu het Brugse OCMW de banden met het Oostendse ziekenhuis moet doorknippen, dringt meer samenwerking met het AZ Zeno in Knokke-Heist zich op. Onze fractie is voorstander van grotere gemeenten, tenminste als de lokale bevolking eerst grondig geïnformeerd en bevraagd wordt.”

Tegenkanting

“Als je een fusie wil laten mislukken, moet je een idee de wereld insturen. Want dan komt er tegenkanting van de plaatselijke bevolking.” Met die boutade wimpelde de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dit thema tijdens de gemeenteraad af. Al gaf hij toe dat er tijdens het burgemeestersoverleg met de negen gemeenten rond Brugge al informeel gesproken werd over fusies.

Dit wekte onze nieuwsgierigheid. Bijgevolg peilden wij nog wat verder en dieper naar de visie van de Brugse burgemeester. Dirk De fauw: “De tien burgemeesters van de Brugse regio onderhouden goede relaties. Het voorstel van Jan De Keyser is al besproken, maar de burgemeesters van Beernem en Zedelgem zijn niet zo happig op een fusie met Oostkamp. Jan De Keyser droomt van een ring ten zuiden van Brugge…”

Samenwerking

“Een fusie tussen Brugge en Damme lijkt op het eerste gezicht het meest logisch. Er is al veel samenwerking met burgemeester Joachim Coens op het vlak van toerisme en cultuur. Recent zijn die banden nog verstevigd. Maar Damme is, begrijpelijkerwijze, niet zomaar bereid om zijn onafhankelijkheid en eigenheid op te geven.”

“Frank Casteleyn, de burgemeester van Jabbeke, heeft mij al met een knipoog gezegd: Dirk, als Brugge met Jabbeke één gemeente wil vormen, moet je maar een seintje geven. Hij vreest dat in de volgende legislatuur de kleinere gemeenten, die met minder dan 20.000 inwoners, door Vlaanderen zullen verplicht worden om samen te gaan. Ik denk dat ook, zeker als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) op post blijft. Hij wil het aantal gemeenten drastisch beperken.”

Onvoldoende kracht

“Een studie van professor Filip De Rynck heeft uitgewezen dat kleinere gemeenten onvoldoende bestuurskrachtig zijn”, vervolgt Dirk De fauw. “Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende middelen om een stedenbouwkundig, mobiliteits- of een milieuambtenaar in dienst te nemen. Nog niet alle burgemeesters beseffen wat er op hen afkomt. Het gevaar bestaat dat ze op termijn ook minder inkomsten uit het gemeentefonds zullen krijgen.”

“In deze legislatuur probeert Vlaanderen met een financiële bonus gemeenten aan te zetten tot fusies. Ze kunnen tot 50 miljoen euro gemeentelijke schulden kwijtspelen, als ze toehappen. De kans bestaat dat na 2024 Vlaanderen kleinere gemeenten zal verplichten tot fusies maar die bonus afschat. Bijgevolg verkiezen sommige gemeenten nu boter bij de vis.”

Stadsgewest

“De politiezones hebben al aan schaalvergroting gedaan, fusies kunnen daar perfect op aansluiten. Persoonlijk vind ik een groot Brugs stadsgewest met tien gemeenten en 250.000 inwoners, zoals ondernemersvereniging Voka al herhaaldelijk sugereerde, een brug te ver. Misschien is districtswerking, zoals in Antwerpen, een goede tussenoplossing, met districtsraden en districtsburgemeesters die beperkte bevoegdheden hebben. Zo is er niet volledig sprake van opslorping en behouden die kleinere gemeenten als districten deels hun eigen identiteit.”

“Het is allemaal relatief. Vele mensen uit Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, aanzien zichzelf als Bruggelingen. Dat VOKA regio Brugge zijn hoofdkwartier in O-Forty in Oostkamp heeft, vind ik niet erg. Het Vandervalk hotel in Oostkamp profileert zich als Brugs hotel. Schaalvergroting is ook voor bedrijventerreinen interessant. Als het in de ene gemeente niet mag wegens milieuredenen, kan het misschien ter compensatie elders op minder waardevolle grond in de naburige gemeente.”

Luchthaven

“Goedkope vliegmaatschappijen wilden enkel in Oostende landen, als de luchthaven omgedoopt werd tot International Bruges-Ostend Airport. Maar wees gerust, Brugge wil Oostende niet annexeren! (lacht) Het laatste woord over de fusies is nog niet gezegd, maar concrete, uitgewerkte plannen zijn er nog niet. We zitten in de fase van informele babbels, waarbij er af en toe een ballonnetje wordt opgelaten”, aldus Dirk De fauw.