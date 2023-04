Infomarkt ‘Park aan het water’ op donderdagavond 20 april in gemeentehuis van Ingelmunster

Het is de bedoeling van het Ingelmunsterse gemeentebestuur om de kanaalomgeving te laten evolueren naar een groot park- en groengebied. Een volgende fase in de ontwikkeling van dit ‘Park aan het water’ is de aanpak van de groenzone rond de Valoratoren en de heraanleg van het jaagpad tussen de Brigandsbrug en de Nijverheidsstraat (kant centrum). Wie meer info over deze plannen wenst, is welkom op donderdag 20 april tijdens een infomarkt in het gemeentehuis.

Op 21 maart heeft het Departement Omgeving de omgevingsvergunningsaanvraag van de Vlaamse Waterweg voor de kanaalomgeving in Ingelmunster volledig en ontvankelijk verklaard. Van 31 maart tot en met 29 april organiseert het schepencollege een openbaar onderzoek over deze aanvraag. Je kan het dossier raadplegen via het omgevingsloket of in het gemeentehuis na afspraak met de dienst ruimte via www.ingelmunster.be/maakeenafspraak. In samenwerking met de Vlaamse Waterweg organiseert het bestuur op donderdag 20 april een infomarkt. Tussen 18 en 20 uur kan je terecht in de raadszaal van het gemeentehuis voor meer uitleg over de plannen in de omgeving van het kanaal. (PADI)