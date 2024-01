In Wervik wil Vooruit verder besturen met CD&V: “Samenwerking verloopt zeer goed”

Op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit Wervik gaf burgemeester Youro Casier aan dat het van zijn partij de bedoeling is om na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober verder te besturen met CD&V. In mei 2022 kwam het tot een bestuurswissel. Vooruit dumpte de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project en koos voor CD&V.

“De samenwerking met de collega’s van CD&V verloopt zeer goed”, aldus de burgemeester. “Gezien de kans op een absolute meerderheid zo goed als onbestaande is, zullen er coalities moeten gemaakt worden en dan is de keuze van Vooruit redelijk duidelijk. CD&V is dus onze geprefereerde partner om verder samen te werken.”

Moeilijk voorspelbaar

Weliswaar is men hiervoor natuurlijk altijd afhankelijk van de uitslag. De verkiezingen in de Tabaksstad zijn moeilijk voorspelbaar. Er zijn een aantal onbekenden. Zoals hoeveel inwoners zullen opdagen, nu er geen stemplicht meer is. Tweede onbekende factor is het aantal zetels dat het Vlaams Belang zal behalen.

De partij met het meest aantal zetels is aan zet om een coalitie te vormen. De vorige keer behaalde Vooruit negen zetels, de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project zeven.

Op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit in zaal Kapittel waren zo’n 200 leden aanwezig. Partijvoorzitter Melissa Depraetere was één van hen.