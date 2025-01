IN KAART Slechts 1 op 3 West-Vlaamse schepenen is vrouw, schepencollege blijft mannenclub

Vier op vijf West-Vlaamse burgemeesters zijn mannen, maar ook de rest van de schepencolleges is opvallend mannelijk. Slechts 121 van de 315 schepenen in onze provincie zijn vrouwen. Dat is iets meer dan een op drie. “Dat mogen er gerust wat meer zijn”, vindt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden.

Wie burgemeester wordt in Heuvelland, moeten nieuwe verkiezingen uitmaken. Maar in de overige 61 West-Vlaamse gemeenten staan slechts 14 vrouwen aan het roer. Dat is iets meer dan een op vijf. Veel te weinig, zegt minister Melissa Depraetere (Vooruit) in het exclusieve eindejaarsinterview bij KW. Dat de schepenposten hopelijk evenwichtiger verdeeld zijn, zegt minister Hilde Crevits (CD&V) hoopvol in datzelfde interview.

Helaas: van de 315 schepenlintjes die al verdeeld zijn in West-Vlaanderen, gingen er slechts 121 naar een vrouw. Dat is 38 procent of iets meer dan een op drie. Aangezien de schepencolleges bestaan uit de schepenen én de burgemeester, scoren de vrouwen daar nog slechter: 135 op 376, dat is 36 procent. (Lees verder onder de kaart)

Meer vrouwen

Te weinig, vindt Nathalie Debast, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Bij de vorige legislatuur waren slechts 30 procent van de schepenen vrouwen. Nu zijn dat er al iets meer. Juridisch zit de huidige verdeling bij de West-Vlaamse gemeenten wel snor (het schepencollege moet volgens de wet bestaan uit personen van verschillende geslachten, red.), maar er mogen gerust wat meer vrouwen zijn dan nu. Onze samenleving bestaat uit iets meer vrouwen dan mannen. Die trend zou ook zichtbaar mogen worden in de beslissingsorganen.”

“Onze samenleving bestaat uit meer vrouwen dan mannen, die trend zou ook in beslissingsorganen mogen duidelijk zijn”

Het minst vrouwelijke schepencollege vinden we in Izegem. Behalve burgemeester Kurt Grymonprez (Stip+) bestaat het college uit nog eens vijf mannen en amper één vrouw, zijn partijgenote Nadia Staes. “Ik had daar zelf eigenlijk niet bij stilgestaan tot anderen daarop reageerden”, zegt ze. “Dat ik de enige vrouw ben, speelt voor mij geen rol. Ik doe gewoon mijn werk en ben vrouw genoeg om er te staan. De ervaring en het vertrouwen zijn voor mij veel belangrijker dan het geslacht. Voor de verdeling van de schepenmandaten keken we naar wie de meeste stemmen kreeg van onze inwoners. Ik was de enige vrouw die in aanmerking kwam. Dat er heel wat nieuwe vrouwelijke gezichten op onze lijst stonden, speelt misschien mee. Ik draai zelf dan weer al 30 jaar mee in de lokale politiek.”

“Ervaring en vertrouwen zijn veel belangrijker dan geslacht”

Avelgem heeft dan weer het meest vrouwelijke schepencollege. Vier van de vijf leden zijn van het vrouwelijke geslacht. En dat hadden er eigenlijk meer kunnen zijn, maar daar stak de wet een stokje tussen... “Als we de lijst met meeste voorkeurstemmen hadden gevolgd, dan was Trees Vandeputte van Team Avelgem onze vijfde en laatste schepen geworden”, weet burgemeester Lut Deseyn (gbA+burgemeester Lut).

“Mannen en vrouwen verschillen van elkaar en vullen elkaar goed aan met een andere invalshoek”

“Maar om wettelijk in orde te zijn ging de schepenpost naar haar partijgenoot Bram Van den Bunder. Voor Trees is dat natuurlijk niet leuk, maar ik vind het beter dat er diversiteit is binnen het college. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar en vullen elkaar goed aan. En ook al is een bepaalde groep in de minderheid zoals bij ons, toch is het goed dat er een andere invalshoek bij is.”

Andere denkwijze

Daar kan Sandy Evrard (MLM) zich in vinden. Hij is burgemeester van Mesen, als enige man in een voor de rest vrouwelijk schepencollege. “Vrouwen hebben soms een andere denkwijze dan mannen. Ze kunnen ons wijzen op dingen waar we anders niet onmiddellijk zouden bij stilstaan. Een mix is dus altijd goed. Of quota nodig zijn om posten gelijk te verdelen, laat ik in het midden. Bij ons verloopt het goed zoals het nu is.”

Ook voor Lut Deseyn is de huidige wetgeving voldoende. “We zitten natuurlijk nog altijd in een maatschappij, waar - als puntje bij het paaltje komt - de vrouw vaak verantwoordelijk is voor het gezin. Maar ik heb de indruk dat vrouwen meer en meer op de politieke voorgrond treden. De regels hebben dus wel degelijk hun effect.”

Niet alleen de schepencolleges zijn trouwens zeer mannelijk. Van alle 61 gemeenteraadsvoorzitters in West-Vlaanderen zijn er slechts 17 vrouwen.

KaartGemeentesWVL_recepties