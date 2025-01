“Ik zie politiek als ondernemen”: Dennis Monte maakt balans op na eerste weken als schepen

Dennis Monte (N-VA) maakt een voorzichtige eerste balans op na zijn eerste weken als schepen. “Als we met respect voor elkaars kiespubliek kunnen blijven voortwerken, heeft die coalitie met vier partijen wel degelijk een kans.”

Monte was de enige nieuwkomer in het schepencollege. Hij kwam voor het eerst op in 2018, en heeft naar eigen zeggen geen politiek bloed door de aderen stromen. “Of ik heb zelf toch alleszins geen weet van voorgangers, die zich aan het politieke toneel hebben gewaagd. Die ambitie is bij mij trouwens ook pas op latere leeftijd ontsproten. Het waren de gesprekken met mijn schoonvader rond de eettafel die mij triggerden om me meer in de politieke actualiteit te verdiepen. Zo kon ik hem wat beter weerwerk bieden in de soms verhitte discussies”, glimlacht hij.

Veel steun

Ondernemerschap zit wél in het bloed. “Ik zie politiek ook een beetje als ondernemen: je lanceert projecten, moet knopen doorhakken, risico’s durven nemen,… Sinds mijn eerste verkiezingsdeelname in 2018, is het politieke vuur in mij alleen maar verder aangewakkerd. Ik heb mezelf op een andere manier leren kennen en kan ook niet anders dan besluiten dat het iets is wat ik graag doe. De voldoening die ik krijg vanuit de steun en appreciatie van de mensen is enorm. Ook nu, tijdens mijn eerste weken als schepen, voel ik aan alles dat dit echt iets voor mij is. Ik hoop het dan ook nog lange tijd te mogen doen en een positieve impact op onze stad te kunnen verwezenlijken.”

Er werd geopperd dat een schepencollege met vier partijen moeilijk werkbaar zou zijn. Wat is jouw gevoel bij dat verstandshuwelijk? Wordt het de komende jaren geen voortdurende spreidstand/evenwichtsoefening? “Met vier partijen besturen is inderdaad geen sinecure. Je hebt enerzijds vele verschillende visies die je met elkaar moet trachten te verzoenen. Daarnaast heb je de politieke realiteit dat niet alle partijen rond de tafel noodzakelijk zijn om een meerderheid te hebben. Dat kan voor een bijzondere dynamiek zorgen in de debatten. Het is aan elk van de schepenen om vanuit de eigen bevoegdheden aan de slag te gaan. Die vrijheid lijkt er op vandaag te zijn en waar wenselijk, wordt er bij elkaar afgetoetst. Als we met respect voor elkaar en elkaars kiespubliek kunnen verder werken, heeft dit dus wel een kans”, aldus Monte.

“Maar die evenwichtsoefening is zeker een realiteit. De verkiezingen zijn gevoerd op het scherpst van de snee, met zeer uiteenlopende programma’s. Wij hebben vanuit onze partij ook duidelijk standpunt ingenomen op belangrijke dossiers. Dat was ook nodig om de inzet voor de burger helder te krijgen, en we zijn daarvoor beloond. Nu we mee aan de knoppen zitten, is de verwachting van de achterban groot met ons programma als leidraad. Daarnaast verwacht de Blankenbergenaar van ons dat we constructief aan de slag gaan om een stabiel beleid te realiseren. Ons programma in zijn totaliteit in de praktijk omzetten, is evenwel geen realistische verwachting, zeker niet als je met vier partijen rond de tafel zit en er compromissen gesloten moeten worden. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we voldoende moeten en kunnen wegen op de grote dossiers. Dat zijn we de kiezer verplicht. Vanuit onze fractie engageren we ons er de komende zes jaar toe om daarmee aan de slag te gaan.”

Bruggen slaan

Beroepsmatig is Monte coördinator van de lerarenopleiding aan Vives. Wat hij daarvan meeneemt naar de politiek? “Ik blijf aan de slag in de lerarenopleiding maar schroef mijn opdracht wat terug. Maar ik voel inderdaad wel dat mijn achtergrond mij helpt bij het inwerken in mijn bevoegdheden, die ook mooi aansluiten bij mijn oorspronkelijke interesses. Gezien de professionele weg die ik ben ingeslagen, lag de focus namelijk hoofdzakelijk op het onderwijskundige aspect van de pedagogie en minder op de opvoedkundige kant. Ik kijk er naar uit om mij daar opnieuw in te kunnen verdiepen. Daarnaast wil ik graag bruggen slaan tussen de verschillende domeinen, en inhoudelijk ook aandacht hebben voor inclusie binnen onderwijs en jeugdwerking. We moeten de jongeren proberen te bereiken die nu wat onzichtbaar zijn, en gelijke kansen voor elk kind optimaliseren. Ook de uitbreiding en vernieuwing van de begraafplaats is een belangrijk luik, en als schepen van Dierenwelzijn wil ik ook dat domein wat meer zichtbaarheid te geven in de dienstverlening. Ik plan deze ambities de komende maand verder te concretiseren in een beleidsnota, in samenwerking met de verschillende diensten.”