“Ik wil verder werken aan warm en sociaal Izegem”: Nadia Staes is nieuwe schepen van Zorg en Welzijn in Izegem

Samen met burgemeester Kurt Grymonprez stond Nadia Staes mee aan de wieg van stadspartij STiP+. Ze delen een politiek verleden bij de socialisten. Ondertussen is Nadia aan haar zesde bestuursperiode toe, goed voor een carrière van 30 jaar in de lokale politiek. De komende drie jaar mag ze zich toespitsen op de bevoegdheden Wonen, Welzijn, Integratie en Inburgering, Zorg, Kinderopvang, Huis van het Kind en Sociale Economie.

Nadia zette in 1994 haar eerste stappen in de lokale politiek. Ze was twaalf jaar gemeenteraadslid en nog eens twaalf jaar actief als schepen voor SP.A. In 2017 vertrok ze bij de socialisten, uit onmin met hoe een intern conflict tussen Kurt Grymonprez en de partij was uitgedraaid. Een jaar later richtten ze samen met enkele gelijkgezinden stadspartij STiP op. Nadia raakte, net als vier partijgenoten, verkozen als gemeenteraadslid in de oppositie. Vorig jaar vervelde de partij tot STiP+, met een klinkende verkiezingsoverwinning op 13 oktober als kers op de taart.

“Met het STiP-team hebben we alles op alles gezet om een partij uit de grond te stampen die de belangen van de Izegemnaren met hart en ziel vertegenwoordigt”, zegt ze. “Bij de verkiezingen werden we de grootste partij en gingen we van vijf naar tien zetels. Ik ben heel tevreden dat ik het mooie pakket aan sociale bevoegdheden onder mijn ‘vleugels’ krijg, met onder andere Zorg, Welzijn en Wonen. Ik ben de komende drie jaar schepen, daarna geef ik de fakkel door aan Mireille Mathieu.”

Gerustgesteld

Het ging niet onopgemerkt voorbij dat STiP+ en Vlaams Belang samen een meerderheid in Izegem vormen. “Ik begrijp dat er vragen waren, maar het ethisch charter dat is opgesteld heeft me gerustgesteld”, vertelt Nadia. “Ondertussen zijn we goed uit de startblokken geschoten en de besprekingen met onze collega’s verlopen goed. Het stelt veel mensen die ik ken ook gerust dat ik de sociale bevoegdheden in het college heb gekregen. Ze moedigden me aan om er mee verder te gaan. Ik wil dan ook zeker meegeven dat we alle lopende sociale zaken verder laten lopen, want we willen niemand achterlaten in onze maatschappij. Er wordt verder werk gemaakt van de uitwerking van het armoedebeleidsplan, met aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, waarin we de kansen voor jong en oud als prioritair stellen. Ik wil verder meewerken aan een warm en sociaal Izegem.”

“We willen niemand achterlaten in onze maatschappij”

Er liggen volgens Nadia heel wat uitdagingen in het vooruitzicht. “We zijn al gestart met een heel heikel thema”, klinkt het. “Vanaf januari 2026 treedt het BOA-decreet in werking. Waar opvanginitiatieven vroeger rechtstreeks gesubsidieerd werden, komt de subsidie nu eerst naar de steden, die een regierol moeten opnemen en deze subsidies moeten gaan verdelen. Het probleem is echter dat we het met 150.000 euro minder moeten doen. De subsidies dalen van 500.000 naar 350.000 euro. We hopen dat er vanuit Vlaanderen toch nog een inspanning gedaan wordt naar de gemeenten toe, want er zitten er veel met de handen in het haar. Dit probleem was al in 2021 gekend, maar men hoopte dat er uitstel zou komen. Niet dus. We moeten hier nu in een paar maand tijd zoeken naar een oplossing en dat is allesbehalve evident. Tegen eind maart moeten we al meer weten, want in september start het nieuwe schooljaar al.”

Circuliz

Nadia kijkt ook al uit naar de verhuizing van De Stamper naar Circuliz in de Roeselaarsestraat. “We werken het concept van sociale kruidenier er verder uit, wat altijd al één van de vragen was van STiP om werk van te maken. We willen ook een waarderingspremie voor mantelzorgers in het leven roepen. We zijn slechts één van zes gemeentes in onze provincie waar zo’n premie nog niet bestaat. De Babbeldoos zie ik dan weer een beetje als mijn kindje. Ik heb dit nog opgericht tijdens mijn eerste legislatuur als schepen. Vroeger was het enkel voor jongere kindjes van het derde kleuter en eerste leerjaar, nu kunnen lagere schoolkinderen er al terecht. We merken ook dat er nood is aan een werking van tieners en daar gaan we ook op inzetten. Ik bekijk ook met de diensten om een koesterplek voor sterrenkindjes aan te leggen. Werk genoeg op de plank, dus”, besluit ze.