“Ik steek er veel energie in, maar haal er ook veel voldoening uit”: Bert Verdru is vroeger dan verwacht nieuwe schepen in Tielt

Tielt heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. In dat schepencollege zitten enkele vertrouwde gezichten, maar ook een heleboel nieuwkomers. En die stellen we graag voor. We hadden het niet makkelijk hem te strikken, al werd hij ook wel vier jaar vroeger dan verwacht schepen. De agenda van Bert Verdru (CD&V-Lijst burger) zit bijgevolg goed vol.

Eigenlijk had hij pas in 2028 schepen moeten worden, maar door het onverwachte afscheid van partijgenoot Peter Raedt werd gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru haast van de ene op de andere dag schepen. Hij is inmiddels amper drie weken aan de slag. Zijn schepensjerp is nog in bestelling, dus die kon niet mee op de foto. “Drie weken geleden dacht ik dat ik me hier nog vier jaar op zou kunnen voorbereiden, dus het was snel schakelen. Al vind ik het toch vooral een voorrecht dat ik nu al van start kan gaan. Per slot van rekening is dit jaar in heel veel opzichten het belangrijkste jaar van de nieuwe legislatuur. Het is nu dat alles vormt krijgt. Als ik schepen was geweest in de laatste twee jaar zou het vooral een kwestie van afwerken geweest zijn.”

De 41-jarige Meulebekenaar heeft met Openbare Werken een pittige bevoegdheid onder de vleugels. Een bevoegdheid die niet alleen gepaard gaat met werfbezoeken en veel vakjargon, maar ook met hinder en dus met klachten. Bovendien staan er veel grote bouwprojecten op de planning in Tielt. “Daar ben ik me wel van bewust. En het is ook logisch dat mensen zich zorgen maken als er werken voor hun deur aan zitten te komen. Nu al krijg ik heel erg veel vragen en ik heb op korte tijd heel veel bijgeleerd. De administratie en mijn collega’s zorgden ervoor dat ik de meeste dossiers inmiddels ken. En met transparante communicatie kom je al een heel eind.”

Vertrouwen in expertise

“Al ben ik voor alle duidelijkheid niet van plan om me in de kleinste technische details te gaan verdiepen (zijn Tieltse voorganger Joris Vande Vyvere deed dat wel. Regelmatig zorgde dat voor (technische) debatten met oppositieraadslid Veerle Vervaeke op de raad, red.). Ik vind dat mijn taak niet. Als schepen moet je een visie uitzetten en beleidskeuzes maken. Die moet je samen met de diensten uitvoeren, maar daarbij moet je ook vertrouwen hebben in de expertise van de administratie. Dat loopt hier gesmeerd, dus dat vertrouwen heb ik zeker.”

“Voorrecht dat ik nu al van start kan gaan, want het is nu dat alles vorm krijgt”

Bert Verdru zette in 2006 z’n eerste stapjes in de politiek bij VRIJ en zat sindsdien bijna voortdurend op de oppositiebanken in Meulebeke. Tot die partij – waar ook collega-schepen Lieve Germonprez bij zat – in 2018 uitgenodigd werd door de Meulebeekse burgemeester om samen een meerderheid te vormen. “Eigenlijk had ik toen al schepen moeten worden, maar een kandidaat met minder stemmen dan ik werd – tegen de gemaakte afspraken in – schepen. Er werd afgesproken dat ik na drie jaar als gemeenteraadsvoorzitter het schepenambt zou overnemen. Toen al had ik gevoel dat dat onrechtvaardig was. En daar is het eigenlijk ook fout beginnen lopen tussen de burgemeester en ik, al keer ik daar liever niet meer op terug.”

Uiteindelijk stapte Verdru samen met enkele gelijkgezinden uit de meerderheid om als onafhankelijke te gaan zetelen, met een politieke crisis en een onbestuurbare gemeente tot gevolg. “Ik geef toe dat mijn vertrouwen in de politiek toen een knauw gekregen heeft, maar toch ben ik nooit naar een gemeenteraad in Meulebeke gegaan tegen mijn zin. Integendeel. Ik was graag gemeenteraadsvoorzitter. Politiek is in zekere zin mijn favoriete hobby. Ik steek er weliswaar veel energie in, maar ik haal er ook veel voldoening uit.”

Mensen belangrijkste

Zijn collega’s haalden het eerder ook al aan, maar ook Bert Verdru is ervan overtuigd dat de fusie kansen biedt voor beide gemeentes. “In Meulebeke moeten we bestendigen wat goed is en een open geest hebben voor wat anders en beter kan. Dat Ter Borcht opgewaardeerd moet worden, is een evidentie. Anderzijds ben ik er zeker van dat zowel Lieve als ik voortdurend het belang van de Meulebekenaars in het achterhoofd hebben bij vergaderingen. Die reflex is er in alles wat we doen. Maar tegelijk willen we ook af van die tweestrijd tussen Tielt en Meulebeke. Ik rij nu misschien wat tegen mijn eigen kar als schepen van Openbare Werken, maar het zijn niet de infrastructuurwerken en de Grote Projecten die het belangrijkste zijn. Wel de mensen. Samen moeten Tieltenaars en Meulebekenaars bouwen aan een nieuwe stad.” (SV)