“Ik kom terug met nieuw politiek project”: ex-burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote plant comeback na woelig jaar

2023 was voor Knokke-Heist een jaar vol politieke heisa: de uiteindelijk afgevoerde overdracht van de gemeentescholen aan het GO! en de hoogbouwprojecten zorgden al voor veel discussie, maar dan volgden nog het onderzoek naar onfrisse praktijken van Audit Vlaanderen. Dat leidde tot het ontslag van schepen Kris Demeyere en later ook tot het afserveren van burgemeester Piet De Groote door zijn eigen partij Gemeentebelangen. In een exclusief en openhartig eindejaarsinterview doet De Groote zijn verhaal. “De open brief tegen mij had een averechts effect en zal Gemeentebelangen blijven achtervolgen. Nog heel veel mensen staan achter mij. Ik stap met een nieuw politiek project naar de kiezer.”

Op de gemeenteraad van november dit jaar nam voormalig burgemeester Piet De Groote voor het eerst plaats op de oppositiebanken. Het was een opmerkelijk zicht gezien De Groote als burgemeester, en eerder als eerste schepen onder Leopold Lippens, steeds centraal vooraan in de raadzaal plaats nam. Die plaats wordt nu ingenomen door Jan Morbee als nieuwe burgemeester. We spreken Piet De Groote in een ontvangstzaal van zijn fraaie advocatenkantoor in Westkapelle.

Met welke plannen en verwachtingen bent u dit jaar als burgemeester van start gegaan?

“Ik ben het jaar met positieve ingesteldheid gestart. Er is een duidelijk en gedetailleerd beleidsplan 2020 – 2025 – nog opgesteld onder het bewind van wijlen Leopold Lippens – dat we verder zouden uitvoeren. Ik wist wel dat het een zwaar jaar zou worden omdat er drie nieuwe schepenen zouden worden geïnstalleerd (Bert De Brabandere, Antoine Geerinckx en Nick Wenmaekers, red.) die geen college-ervaring hebben en geconfronteerd werden met heel wat oude en lopende dossiers. Uiteindelijk zijn er nu door al die vervangingen vijf van de acht collegeleden nieuw sinds het begin van dit jaar. En zes van de acht hebben allemaal samen maar vijf jaar ervaringen in het College…”

Er kwam al snel een eerste heikel dossier naar voor: het voornemen om het gemeentelijke onderwijs over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs (GO!). De kwestie leidde tot een golf van protest en finaal werd de overdracht ingetrokken.

“Er was een officiële vraag van het GO!, dus we waren wel verplicht dit naar de gemeenteraad te brengen. Ik wil er trouwens aan herinneren dat ook het vrij (katholiek, red.) onderwijs sterk geïnteresseerd was in de overname van de gemeentescholen. Misschien heb ik fouten gemaakt in dit dossier – maar het was toch duidelijk dat er veel te veel schoolgebouwen zijn ten opzichte van de schoolgaande jeugd – en ik wil er ook aan herinneren dat 7 van de 8 collegeleden uitdrukkelijk hebben ingestemd met een overdracht. Dus blijkbaar zijn er nu veel die vergeetachtig zijn, of zich in allerlei bochten wringen.”

Het klinkt vreemd, maar mijn ontslag was een last die van mijn schouders viel

Ook de kwestie over de hoogbouw – zoals aan De Wielingen – werd een splijtzwam, waarbij nogal wat schepenen klaagden over een gebrek aan inspraak en grote druk van projectontwikkelaars.

“De hoogbouwnota dateert al van in 2012, dus lang voordat ik burgemeester was, en werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit was een duidelijke visienota waarvoor het bestuur destijds nog felicitaties kreeg van de Vlaamse overheid, omdat er niet lukraak aan hoogbouw werd gedaan. Hoogbouw heeft dus ook een landschappelijk voordeel omdat er minder open ruimte door wordt ingenomen. Lopende en besliste dossiers moeten toch gerespecteerd worden. Maar plots hadden bepaalde personen in het College een specifieke reden – met een eigen en andere agenda – om zich opeens te verzetten tegen één bepaald hoogbouwproject aan het Wielingenplein. Daar was er eerder al lang overeenstemming over, net als over alle mogelijke projecten en sites in die hoogbouwnota. Men heeft dan met derden en zelfs met een communicatiebureau een hele campagne gevoerd, alsof de hele gemeente in de hoogte zou volgebouwd worden. Pure sfeermakerij en misleiding van de bevolking, temeer daar er geen andere projecten meer in de hoogbouwnota stonden! Ik wil er overigens ook op wijzen dat ik hoogbouw op de site voor het nieuwe casino duidelijk heb afgewezen. Mocht ik onder de knoet van de bouwpromotoren gezeten hebben – wat her en der beweerd wordt – dan zou er hoogbouw gestaan hebben.

Hoe en wanneer begreep u dat er bepaalde machinaties waren om u aan te kant te schuiven?

“Het gedrag van sommige collegeleden en leden van GBL (Gemeentebelangen, red.) viel heel duidelijk op. Ten aanzien van bepaalde dossiers veranderde men van mening als van onderbroek. Er werden geheime vergaderingen gehouden zonder mij. Na afloop van het College werd er ook minder nagesproken. Blijkbaar beseffen deze mensen niet dat er een beleidsplan 2020 – 2025 is dat in uitvoering is. Dit is niet zomaar een vodje papier. Men heeft bewust aan beschadigingspolitiek gedaan door maanden aan een stuk naar de pers te lekken, waardoor Knokke-Heist in een zeer slecht daglicht kwam te staan, zowel regionaal als nationaal.”

Wat heeft deze episode met de ‘geheime stemming’ en de ‘open brief’ met u gedaan?

“Dit was een duidelijk georkestreerde actie die maandenlang werd voorbereid, zelfs met behulp van een communicatiebureau. In de eerste periode van mijn burgemeesterschap ervoer ik wel een positieve sfeer, maar al bij het begin van dit jaar is dit omgeslagen. Vanuit de leiding van de partij werd er veel minder contact gezocht. Men wou duidelijk niet met mij als lijsttrekker naar de verkiezingen omdat het duidelijk was dat ik als grootste stemmentrekker dan weer burgemeester zou worden. Het klinkt misschien vreemd, maar mijn ontslag, dat niemand zo plots had zien aankomen, was een last die van mijn schouders viel. Het was duidelijk dat men mij een mes in de rug had gestoken… Maar blijkbaar mij niet alleen. Heel veel mensen staan nog achter mij. Men heeft bepaalde personen heel wat wijs gemaakt. Dat ik de brief mee ging ondertekenen, dat het geen brief tegen de burgemeester was… Nu blijkt dat die open brief tegen mij een averechts effect had en die zal hen blijven achtervolgen. De volledige CD&V is uit Gemeentebelangen gestapt en zo goed als de helft van de partij die nog politiek actief wil blijven, heeft de partij de rug toegekeerd.”

Wat brengt de toekomst voor u?

“Ik ben vast van plan om met een nieuw politiek project naar de kiezer te stappen. Daarvoor heb ik al behoorlijk wat mensen achter mij kunnen scharen, maar voorlopig kan ik daar niet meer over zeggen. Gedurende 17 jaar heb ik keihard gewerkt voor mijn gemeente. Ik hou tev eel van Knokke-Heist om nu zomaar te stoppen en wil met een nieuwe onafhankelijke ploeg verder werken. Of zoals Churchill ooit zei: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts…