“Ik heb de tijd gehad om echt iets te betekenen voor de stad”: Kelly Detavernier stopt als schepen van Financiën, Onderwijs en Evenementen

Na acht jaar als schepen van Financiën, Onderwijs en Evenementen neemt Kelly Detavenier afscheid van haar functie. Een periode waarin ze met trots terugkijkt op gerealiseerde efficiëntiewinsten en de groei van Kortrijk als bruisende evenementenstad. Detavernier zet haar politieke carrière voort als gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen, met nieuwe bevoegdheden zoals mobiliteit en ruimtelijke planning. Tegelijkertijd blijft ze actief in de gemeenteraad van Kortrijk, waar ze haar ervaring zal inzetten om de stad voort te ondersteunen.

Je neemt afscheid als schepen. Hoe kijk je zelf terug op die periode?

“Het was een heel positieve periode. Sinds ik in 2016 begon, heb ik de tijd gehad om echt iets te betekenen. Het is een dankbare ervaring om je geboortestad te mogen dienen. Ik ben zowel de stad als haar inwoners daar enorm dankbaar voor.”

Waar ben je zelf het meest trots op?

“Op financieel vlak hebben we grote stappen gezet. We zijn één organisatie geworden: verschillende bedrijven, vzw’s en organisaties zijn samengebracht onder Groep Kortrijk. Dat zorgde voor een flinke efficiëntiewinst. Op het gebied van evenementen is Kortrijk uitgegroeid tot een bruisende stad. We gaven organisatoren de ruimte om zelf met ideeën te komen en werkten zo van onderuit. Als een voorstel aansloot bij het DNA van Kortrijk, stonden we open om mee te denken en te faciliteren. Naast vaste waarden zoals de Sinksenfeesten, wat hét stadsfestival van Kortrijk is, kwamen er zo ook tal van nieuwe evenementen tot stand.”

Hoe bepaal je de grens tussen een bruisende stad en het behoud van leefbaarheid voor de inwoners?

“Bij evenementen draait het om een goede balans tussen toerisme en het welzijn van de inwoners. We willen een levendige stad zijn waar altijd iets te beleven valt, maar we mogen onze eigen inwoners niet uit het oog verliezen. Zij hebben ook behoefte aan rust, willen hun auto voor de deur kunnen parkeren en geen straten die elk weekend zijn afgesloten. Dat is een evenwicht dat je moet bewaren.”

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens je legislatuur?

“De coronacrisis en de energiecrisis brachten onverwachte uitdagingen met zich mee, vooral op financieel vlak. Een meerjarenplan liep daardoor niet meer zoals voorzien, wat extra inspanningen vergde om hier efficiënt mee om te gaan. We hebben geprobeerd om zo goed mogelijk te anticiperen en snel de juiste beslissingen te nemen, wat van het college behoorlijk wat daadkracht vroeg.

“Ik heb altijd proberen beleid te voeren met de Kortrijkzanen in mijn hoofd”

Tijdens de coronacrisis maakte het gebrek aan fysieke bijeenkomsten het bovendien niet gemakkelijker. Ik heb altijd proberen beleid te voeren met de Kortrijkzanen in mijn hoofd: belastingen niet verhogen en blijven zorgen voor betaalbare dienstverlening.”

Wat zullen de uitdagingen zijn voor jouw opvolger?

“Het opvolgen van het financieel beleid blijft een uitdaging, zeker in tijden van snelle veranderingen. Niemand had bijvoorbeeld de torenhoge inflatie of de energiecrisis zien aankomen. Als politicus moet je flexibel zijn, want tegenwoordig kun je van alles verwachten. Het is cruciaal dat elk lokaal bestuur snel kan inspelen op zulke veranderingen. Weerbaarheid binnen een organisatie is daarom enorm belangrijk, en ik denk dat stad Kortrijk dat goed aanpakt. Onze structuur zorgt voor efficiëntie, maar dat vraagt wel blijvend onderhoud en aanpassing.”

Je zetelt vanaf nu voor de provincie. Wat zijn daar de ambities?

“Mijn twee grootste bevoegdheden worden mobiliteit en ruimtelijke planning. Helemaal andere verantwoordelijkheden dan in Kortrijk (lacht), maar ik ben klaar voor die uitdaging. Ik wil hier mijn steentje bijdragen en neem de ervaringen uit Kortrijk zeker mee. Denk bijvoorbeeld aan fietsinfrastructuur en ruimtelijke planning dat zijn thema’s waar ik de komende jaren actief aan wil werken.”

Je blijft wel actief als gemeenteraadslid. Wat zal jouw rol in Kortrijk nog zijn?

“Ik wil mijn ervaringen vooral inzetten om onze twee nieuwe N-VA-schepenen, Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt, zo goed mogelijk te ondersteunen. Met Trui, die schepen van Mobiliteit is in Kortrijk, zal ik de komende jaren veel samenwerken. Daarnaast blijf ik erop toezien dat thema’s zoals veiligheid, waar N-VA veel belang aan hecht, stevig verankerd blijven in het beleid. N-VA wil deze legislatuur echt werk maken van betere voet- en fietspaden. We zorgden ervoor dat hiervoor eindelijk extra budget beschikbaar voor was. Ook dit zullen we opvolgen. Kortom, ik blijf me inzetten voor een gezond bestuur van de stad, ook vanuit mijn rol als gemeenteraadslid.”