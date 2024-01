“Ik ben een resultatenman”: Kurt Vanryckeghem (58) duikt laatste jaar als burgemeester in

Op zondag 13 oktober vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het eeuwig evoluerende politieke landschap en de afgeschafte opkomstplicht kunnen her en der verrassen en nieuwe burgemeesters aanduiden. In Waregem wordt de sjerp sowieso overgedragen. Kurt Vanryckeghem (CD&V) trekt de deuren van het stadhuis eind dit jaar namelijk voorgoed achter zich dicht. “Ik kan tevreden terugblikken. Van de honderd ideeën in 2006 hebben we er veel gerealiseerd.”

Op 30 november 2024 zet burgervader Kurt zijn laatste handtekening onder een officieel document. “Op 1 december overhandig ik de sjerp aan mijn opvolger en trek ik mijn deur op de derde verdieping van het stadhuis achter mij dicht”, vertelt hij. Vanryckeghem zegt de houdbaarheidsdatum te hebben bereikt. “In 2006 ben ik gestart met honderd ideeën, die we bijna allemaal hebben gerealiseerd. De frisheid zwakt af, je moet de moed durven hebben om het aan andere mensen met nieuwe ideeën over te laten.”

“Ik kan tevreden en gelukkig terugblikken op mijn politieke carrière. Niet de leeftijd van een politicus, maar wel de anciënniteit telt, en ik wil niet beginnen aan het jaar te veel.” Enkele dagen voor hij het laatste jaar als burgemeester induikt, blikken we al even terug op zijn politieke carrière.

President Obama

Hét hoogtepunt is het bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. “Dat blijft een ongelooflijk moment. Op twintig minuten tijd mocht ik premier Di Rupo, de koning en Obama ontmoeten. Ik heb er wel voor moeten vechten, want dat mocht eerst niet van de organisatie. Maar ik wou de president persoonlijk welkom heten op Waregems grondgebied.”

Op 26 maart 2014 bezocht de Amerikaanse president Waregem. © gf

“En daar sta je dan, te wachten met talloze sluipschutters om je heen. Toen hij arriveerde, hebben we een drietal minuten met elkaar gesproken. Die ontmoeting is heel bijzonder. Obama vroeg aan zijn persoonlijke fotograaf Pete Souza om een foto te nemen. Ik herinner mij hem als een erg oprechte, sympathieke en empathische man.”

Ook een autoritje met koning Albert II blijft memorabel. “We reden langs de woonplaats van mijn moeder. Ik vertelde dat aan de koning en hij maande zijn chauffeur aan om te vertragen en het raam te laten zakken, we hebben toen samen naar mijn moeder gezwaaid. Dat was haar ‘moment de gloire’, haar zoon in de auto van de koning.”

Woningbrand

Drie legislaturen kennen uiteraard ook enkele dieptepunten. “Op politiek vlak heb ik er geen gekend. Maar op menselijk vlak maak je toch vreselijke dingen mee. Als burgemeester word je opgeroepen bij branden en zware ongevallen. In 2017 stierf een jongeman na een accident in de Kruishoutemseweg. Als de MUG-arts dan komt melden dat ze de reanimatie moeten stopzetten, dan hakt dat er hard in.”

“En als je in het midden van de nacht plots opvang moet zoeken voor inwoners die bij een woningbrand alles zijn kwijtgeraakt, draag je dat ook een tijdje met je mee. Maar gelukkig zijn zo’n zaken niet vaak gebeurd.”

Resultatenman

Vanryckeghem voelt dat hij verschil heeft kunnen maken. “Dat is ook het leuke aan het lokale niveau, je voelt dat je impact hebt. Dat gevoel heb je niet in het parlement. Grote projecten zoals de Zuidboulevard en de stadskernvernieuwing, die maak je van start tot finish mee. Van het idee tot de planning, tot de bouw, en uiteindelijk knip je jaren later het lintje door. Ik ben een resultatenman en zo’n realisaties geven veel voldoening.”

“Ik kon drie minuten praten met Obama, een onvergetelijk moment”

“Op lokaal niveau voer je ook minder politiek. Je bestuurt de stad als een bedrijf. Je bent CEO en vormt samen met de schepenen het bestuur. De inwoners zijn dan de klanten. Stad Waregem telt 1.000 medewerkers, dat is een van de grootste bedrijven van de hele stad. Op politiek vlak zorg je ervoor dat de sfeer goed zit en de neuzen in dezelfde richting wijzen, ook over partijgrenzen heen. Ik vind een goede band met de oppositie belangrijk, en wederzijds respect ook.”

De wereld stond de voorbije 17 jaar niet stil. “De klavierridders schrijven op sociale media wat ze willen. Je kan denken dat zoiets mij niet raakt, maar dat doet het toch, hoor. Zoiets moet je proberen te relativeren. Als je zo iemand nadien persoonlijk tegenkomt of een privébericht stuurt, dan is de toon meteen veel gematigder.”

Kurt Beton

“Ook het bereikbaar moeten zijn, is erg veranderd. Vroeger stuurden inwoners een brief en was men tevreden als er binnen de 14 dagen antwoord kwam. Nu krijg je via werkelijk alle socialemediakanalen dagelijks berichten en verwacht men meteen antwoord. Het verwachtingspatroon ligt extreem hoog.”

De toename aan appartementen en bouwprojecten werd de voorbije decennia niet door elke Waregemnaar gesmaakt. Plots kreeg de burgervader de naam ‘Kurt Beton’ toebedeeld. “Oh, dat zie ik als een geuzennaam. Waregem is een kleine stad voor 40.000 inwoners, er is een grote bevolkingsdichtheid. Het is altijd een evenwicht zoeken tussen de evolutie en de leefbaarheid van de stad. En dat is moeilijk.”

Afscheid nemen

“Voor sommigen gaat het te snel, voor anderen te rap, de een wil de fiets, de andere de auto… Ik denk dat we er zeker de voorbije zes jaar erg goed zijn in geslaagd om dat evenwicht te vinden. We zetten sterk in op groen terwijl we de kernen en de lokale economie versterken. Je moet trouwens eens een helikoptervlucht boven Waregem boeken, er is veel meer groen dan je denkt.”

2024 wordt het jaar van de laatste keer. “De laatste keer events zoals Memorial Day, toespraken houden, openingen, dat maakt het wel bijzonder. De tijd zal vliegen. Ik wens alleszins dat we ook volgend jaar de rust bewaren tussen de meerderheid en de oppositie en constructief blijven samenwerken. Een goede sfeer bewaren en gespaard blijven van onheil, dat wens ik ons toe.”