“Ik ben blij met de ‘comeback van Q’, jazeker”: Van Quickenborne wordt over twee jaar schepen in Kortrijk en is daar zelf héél tevreden mee

“Mijn devies is: als je iets mág doen, maak er het allerbeste van.” Vincent Van Quickenborne die vanaf 2026 schepen wordt in Kortrijk: het is een van de opvallendheden op de voorstelling van het schepencollege voor de komende jaren. Wout Maddens zal de komende twee jaar nog schepen zijn, daarna vervangt Van Quickenborne hem. En daar is de voormalige minister zelf héél blij mee. Er volgen meteen al wat concrete plannen.

Wout Maddens (TBSK) zal in 2026 20 jaar op de teller hebben als schepen, en dat is volgens hem ruim voldoende. “Ik zal er dan 66 zijn. Een goed moment om ermee te stoppen. Het zal dan héél mooi geweest zijn.”

Stadsvernieuwing

Vincent Van Quickenborne (ook TBSK) wacht tot het vertrek van Maddens om zijn intrede te maken in het schepencollege. “Maar het is zeker niet zo dat hij plaats moet maken voor mij”, benadrukt Van Quickenborne. “Op basis van de stemresultaten mag ik in principe een volledige legislatuur doen. Maar ik laat die eer aan schepen Wouter Allijns. Die heeft het de voorbije jaren héél goed gedaan, op vlak van Sport en Lokale Economie, en ik vind het een goede zaak dat hij dat kan blijven verder doen.”

“Als je iets mág doen, maak er het allerbeste van”

Van Quickenborne heeft er zin in, in schepen zijn. “Ik heb nu vier weken mee onderhandeld om deze coalitie mee tot stand te brengen, waardoor ik veel goesting gekregen heb om mee te realiseren wat we besproken hebben. Ik krijg stadsvernieuwing als bevoegdheid, iets wat ik als burgemeester altijd mee heb begeleid en waar ik met plezier mijn schouders onder steek. Daarnaast neem ik ook Financiën voor mijn rekening, Personeel, Facility en Evenementen. Een stevige en belangrijke portefeuille dus.”

Ramblas

En er volgen meteen al wat concrete plannen. “We willen de Grote Markt vergroenen, de derde fase van de verlaging van de Leieboorden komt er, we dromen van een Ramblas in onze stad. Er staat veel op stapel. Onze financiën onder controle houden, wordt een grote uitdaging. Onze woonzorgcentra draaien nu 1,5 miljoen euro verlies, tegen 2030 moet dat nul zijn. We willen strenger zijn op het vlak van leeflonen, en daar een plafond op zetten zodat die niet cumuleerbaar zijn met tal van andere voordelen. De vrijgekomen middelen willen we investeren in politie en veiligheid.”

Overleg

“Net voor het schepencollege wordt er altijd een stadscoalitieoverleg gehouden met alle leden van het schepencollege, kabinetsschets van de stad, de algemeen directeur,… Het is de kans om grote dossiers al op voorhand door te nemen en daar ook externen bij uit te nodigen die eventueel dossiers komen toelichten. Ik zal daar ook bij aanwezig zijn, om alles mee op te volgen tijdens de twee jaar dat ik geen schepen ben. Ik word ook gemeenteraadsvoorzitter die eerste twee jaar.”

Hij is naar eigen zeggen ‘content met de comeback van Q’. “Ik heb al zoveel functies en mandaten gehad: minister, volksvertegenwoordiger, staatssecretaris, burgemeester… Wat ik nog niet ben geweest: schepen en gemeenteraadsvoorzitter. Mijn devies is: als je iets mág doen, maak er het allerbeste van. Al de rest zal de tijd uitwijzen. We zien wel in 2030 wat de toekomst brengt.” (Joyce Mesdag)