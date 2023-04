Ieperse padelliefhebbers kunnen binnenkort in padelkiosk terecht om racket te huren en ballen te kopen

Na de paasvakantie kan je een padelracket huren aan de padelvelden van het sportcentrum Ieper. Een racket kan via de padelkiosk.

“Een padelkiosk is een automaat waarin je rackets via een automatisch betaalsysteem kunt ontlenen”, laat de stad weten. “Na jouw partij padel kun je jouw racket terugbrengen. Hiervoor wordt een bedrag van 4 euro per racket aangerekend. In deze padelkiosk kun je ook ballen aankopen. De prijs per 3 ballen is 7,5 euro. Aan de kiosk hangt een stappenplan hoe deze in zijn werk gaat. Alles loopt geautomatiseerd en dit zeven dagen op zeven.”