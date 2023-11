Ieperse begraafplaatsen ondergaan duurzame transformatie: toegankelijkheid, vergroening en funerair erfgoed staan centraal

De begraafplaatsen in Ieper ondergaan ingrijpende renovatiewerken als onderdeel van een bredere visie op efficiënt ruimtegebruik, duurzaam groenbeheer en integrale toegankelijkheid. De stad investeert in het behoud van funerair erfgoed en streeft naar een groenere en toegankelijkere omgeving voor bezoekers.

De steenslagpaden op diverse begraafplaatsen, waaronder Brielen, Hollebeke, Sint-Jan, Vlamertinge en Zillebeke, werden omgevormd tot verstevigde, wieltoegankelijke graspaden. Het gebruik van bestaande steenslag als fundering maakt deze paden vrijwel direct toegankelijk voor voetgangers, kinderwagens, rollators, en manuele, elektrische, of elektronisch bediende rolstoelen.

Uitgewassen beton

De kasseiweg aan ingang A bij de Zonnebeekseweg is gerenoveerd met een combinatie van uitgewassen beton en recuperatiekasseien, resulterend in een goed toegankelijk 2-sporenpad. De heropbouw van ingang A’s poortgebouw na verzakking benadrukt het behoud van authentieke elementen.

QR-code

Een grondplan met QR-code bij de ingangen en op een 5-tal locaties op de begraafplaats leidt bezoekers online naar gedetailleerde informatie over de begraafplaats, inclusief specifieke locaties en verdere historische context.

Samenwerking

In deze duurzame transformatie speelt de Ieperse Raad voor Toegankelijkheid een cruciale rol. Hun positieve beoordeling van de wieltoegankelijke graspaden getuigt van een succesvolle samenwerking.

Verdere vergroening

Het stadsbestuur kondigt verdere vergroening aan, waarbij steenslagpaden zullen worden omgevormd tot graspaden in het voorjaar van 2024. De renovatie van het bomenbestand, geplant met oog op duurzaamheid en efficiëntie, markeert een volgende stap. Het stadsbestuur zal meerdere boomsoorten introduceren, rekening houdend met locatie, vorm, grootte, beperkte bladval of vruchtzetting, hoge nectarwaarde, en minimale snoei.

Hergebruik van graven

Als onderdeel van het streven naar inbreiding boven uitbreiding, biedt de stad Ieper hergebruik van graven aan. Verlopen concessies komen in aanmerking voor hergebruik, waarbij Ieperlingen de kans krijgen een bestaand grafmonument te reserveren. De online catalogus op www.ieper.be/herbruikbare-graven toont beschikbare graven met bijbehorende voorwaarden en engagementsverklaringen.

“Het hergebruiken van waardevolle graftekens behoudt niet alleen ons erfgoed, maar biedt ook unieke laatste rustplaatsen”, zegt schepen Ives Goudeseune (Vooruit). Herbruikbare graven worden gemarkeerd met QR-codes, zichtbaar zolang het graf niet in gebruik is. “Dit initiatief laat burgers actief participeren in het behoud van ons funerair erfgoed en bevordert een duurzame toekomst voor onze begraafplaatsen”, voegt schepen Goudeseune toe.