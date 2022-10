Iepers gemeenteraadslid beschuldigt schepen van oplichting, college wil excuses

Volgens Stephaan De Roo, raadslid voor oppositiepartij CD&V, zou schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) een landbouwer een onwettig document hebben voorgelegd bij een vraag tot pachtbeëindiging van stadsgronden. Het raadslid liet daarbij de niet mis te verstane woorden ‘oplichting’ en ‘misbruik van vertrouwen’ vallen. “Wij handelden correct en het zou maar normaal zijn mocht De Roo zijn excuses aanbieden”, aldus het schepencollege.

De Ieperse Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het vroegere OCMW, heeft nogal wat gronden in bezit. Het gaat om landbouwgrond dat, vooral door edellieden, sinds de 15de eeuw aan de stad wordt geschonken. De gronden moeten tot in de eeuwigheid beschikbaar blijven aan de armen in de maatschappij. Dat gebeurt door de akkers te verpachten aan boeren. Met de opbrengsten betaalt het OCMW sociale projecten.

Pachten is de benaming voor een overeenkomst waarbij gronden en gebouwen door de eigenaar, de verpachter, in gebruik worden gegeven aan de pachter, die daarmee zijn landbouwbedrijf kan uitbaten. Pachten is niet hetzelfde als huren. Het grootste verschil tussen de 2 is dat het bij een pacht altijd gaat om onroerende zaken, meestal een perceel landbouwgrond.

Complexe materie

“Het beheer van onze OCMW-gronden met alle soorten pacht, pachtoverdrachten, openbare verpachtingen en stopzettingen van pacht is vandaag meer dan ooit de bekommernis van onze partij”, zegt CD&V-raadslid Stephaan De Roo.

“Die gronden stellen ons in staat aan een eigen actief landbouwbeleid te doen. Het pachtrecht is een heel complexe materie. Ervaring en kennis op het terrein is heel belangrijk. Ik heb echter de indruk dat er vreemd wordt omgesprongen met het beheer van de gronden.”

Vrijwillige pachtafstand

Het raadslid haalt een zaak aan waarin hij door een landbouwer om bijstand werd gevraagd. “Die man had bezoek gekregen van schepen Valentijn Despeghel die kwam polsen naar gronden die waren verpacht. Bij een tweede afspraak, waarbij ook ik aanwezig was, legde de schepen een document vrijwillige pachtafstand voor met daarop de naam van de burgemeester en de directeur.”

“Het document was niet gedateerd en evenmin ondertekend door de burgemeester. Deze brief voldeed niet aan de wettelijke voorwaarden voor een schriftelijke beëindiging van een pachtovereenkomst en is dan ook onwettig.”

In het laatste alinea van het document staat dat naast een prijzijvergoeding van 967,9 euro de stad en de pachter elkaar niets meer verschuldigd zouden zijn na ondertekening. Een prijzijvergoeding is een vergoeding voor het onderhoud van het land.

Uittredingsvergoeding

“De wettelijke uittredingsvergoeding waarop de boer recht heeft wordt genegeerd. Dat is de vergoeding dat de landbouwer krijgt omdat hij na overname minder land ter beschikking heeft en dus in feite schade lijdt”, verduidelijkt De Roo. “Stel dat die boer dit had ondertekend dat was hij in naam van de burgemeester en de directeur opgelicht, zoveel is duidelijk.”

Schepen Valentijn Despeghel kan niet bepaald lachen met de aantijgen van gemeenteraadslid De Roo, maar reageert liever niet persoonlijk. Het schepencollege doet dat wel in een mail. “We zijn van mening dat wij correct hebben gehandeld”, aldus het college.

“De huidige administratieve processen naar het beheer van landbouwgronden is eigendom van het OCMW of de stad zijn gelijklopend aan deze in vorige legislaturen. Dit specifiek dossier dat raadslid De Roo aanhaalt, werd besproken in het veertiendaags overleg tussen de medewerkers van de dienst patrimonium en de schepen bevoegd voor patrimonium en dat op 20 januari 2022 en 3 februari 2022.”

“De vraag werd gesteld en beaamd of met een pachter aan de stad een verkennend gesprek kon worden georganiseerd over de eventuele pachtbeëindiging op een bepaald perceel landbouwgrond. De bedoeling daarvan was de verkoop aan Agentschap Bos en Natuur voor de aanplant van groen en het uitoefenen van bosbeheer, aansluitend aan de al verworven percelen rondom.”

Volgens het college zijn de gronden in dit dossier eigendom van de stad Ieper en niet van het OCMW Ieper. “Er werd een afspraak ingepland voor een verkennend gesprek met de pachter op 11 februari 2022. Daarvoor maakten de dienst patrimonium de nodige documenten op. Tot die documenten behoren een overzicht van de gronden die gepacht worden, inclusief de huurprijs, de locatie en de perceelnummers.”

“Ook een plan met een overzicht van de gepachte gronden behoort daartoe, samen met een eerste voorstel van verklaring minnelijke pachtbeëindiging, waarvoor onderling overleg steeds mogelijk is.”

Excuses

“Voor alle duidelijkheid: de uittredingsvergoeding werd niet opgenomen in dit document, net met de reden dat we die konden bespreken tijdens de afspraak op 11 februari. Die afspraak vond plaats op die dag bij de pachter en in naam van de stad waren een medewerker van dienst aanwezig, die de documenten meebracht, en de schepen bevoegd voor Natuur en Landschappen. Al snel bleek dat er geen mogelijkheid was tot overeenkomst, waarna de medewerker van de dienst Patrimonium en de schepen het gesprek beëindigden.”

“Vervolgens werd er teruggekoppeld op de dienst Patrimonium en de schepen bevoegd voor Patrimonium en werd het dossier afgesloten. De suggestieve tussenkomst van raadslid De Roo is nergens op gebaseerd en we betreuren de toon van zijn uiteenzetting. We zouden het maar normaal vinden dat raadslid De Roo zijn excuses aanbiedt.”

(CMW)