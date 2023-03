Iedereen Tielt verandert naam naar Iedereen Telt

Iedereen Tielt, de politieke partij die zes jaar geleden boven de doopvont werd gehouden en na de verkiezingen van 2018 vier zetels veroverde, verandert van naam. De partij gaat voortaan door het leven als ‘Iedereen Telt’.

“De verandering is misschien miniem qua aantal letters, maar symbolisch is het niet te onderschatten”, aldus de partij, die met Grietje Goossens en Pascale Baert twee schepenen levert in Tielt. “Enerzijds willen we blijven benadrukken dat we noch links, noch rechts zijn, maar anderzijds willen we ook het signaal geven dat alle deelgemeenten in onze ogen even belangrijk zijn. Verder willen we ook een duidelijk standpunt innemen in het debat rond de fusies. Vandaag loopt een ‘bestuurskrachtmeting’ in zowel Meulebeke, Pittem als Tielt. We geloven dan ook dat een fusie op termijn onvermijdelijk is en voordelen zal bieden, maar we willen niet te hard van stapel lopen.”

Als die fusie er ooit komt, dan hoopt Iedereen Telt ook de inwoners van de potentiële fusiegemeenten te bereiken. “Goede afspraken zijn belangrijk en we mogen niet over één nacht ijs gaan. Over schuldratio’s, personeelsbeleid en zorgaanbod moet nagedacht worden, maar het is ook belangrijk dat beleidsmakers voeling hebben met wat er leeft. We staan open voor een fusie maar we willen dit gestaag en gedegen doen en als de dag komt waarop wij dingen naar de sympathie of de steun van de burgers van Meulebeke en Pittem, dan zal dat met kennis van zaken zijn en in de volle overtuiging dat wij hen volwaardig kunnen en willen vertegenwoordigen want iedereen telt.” (SV)