Huiszoeking in stadhuis Blankenberge: onderzoek naar schepen Content

In Blankenberge heeft de federale gerechtelijke politie een huiszoeking uitgevoerd in het stadhuis. Er loopt een gerechtelijk onderzoek waarin eerste schepen Jurgen Content (Vooruit) genoemd wordt. Dat schrijven verschillende media.

Het parket van Brugge heeft het over een onderzoek naar financiële zaken. Content ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres. In een dossier rond prijsafspraken tussen strandbars kwam de schepen eerder al eens in opspraak, toen werd hij buiten vervolging gesteld.

