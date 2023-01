Huisvuil wordt binnenkort tweewekelijks opgehaald in Deerlijk

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de beslissing is genomen. Net als zes andere gemeenten opteert Deerlijk voor een tweewekelijkse ophaling van het restafval.

De plannen van de Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid (Imog) om het restafval vanaf 1 april 2023 slechts tweewekelijks op te halen, blijft voor discussie zorgen. Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Waregem opteren verder voor een wekelijkse ophaling. Deerlijk twijfelde lang, maar volgt uiteindelijk het voorbeeld van Anzegem, Avelgem, Kruisem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke en Zwevegem. “De tweewekelijkse ophaalronde is voor ons een stuk goedkoper”, stelt schepen van Leefmilieu Matthias Vanneste (Open VLD).

“Voor het ophalen van het huisvuil doen wij een beroep op een particulier bedrijf. Financieel scheelt het minstens 50.000 euro per jaar. Ecologisch is het ook de beste beslissing want de vuilniswagens zullen minder kilometers moeten rijden. Tenslotte moet het ook iedereen aanmoedigen om de hoeveelheid restafval naar beneden te krijgen. Op termijn moet dat restafvalcijfer naar 83 kg per inwoner per jaar. Nu zitten we aan 140 kg. Er is nog even te gaan.” (DRD)