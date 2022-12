Hooglede neemt afscheid van burgemeester Rita Demaré

In De Gulden Zonne in Hooglede werd op vrijdagnamiddag afscheid genomen van burgemeester Rita Demaré (CD&V).

Ze stond sinds 2012 aan het hoofd van de gemeente en draagt nu op 1 januari haar burgemeesterssjerp over aan partijgenoot Frederik Demeyere. In aanwezigheid van heel wat werknemers van de gemeente en ook Roeselaars burgemeester Kris Declercq en parlementslid Nathalie Muylle werd geklonken op de politieke carrière van Rita Demaré. Die startte in 1994 en komt nu na een periode van een kleine 30 jaar ten einde. Ze blijft wel haar functie behouden als voorzitter van de raad van bestuur van de REO Veiling. (JT)